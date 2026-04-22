logo_ukra

BTC/USD

78027

ETH/USD

2387.54

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією "Це не інформаційний викид": генерал чітко оцінив перспективи наступу з Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

"Це не інформаційний викид": генерал чітко оцінив перспективи наступу з Білорусі

Ягун зазначив, що поточна ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була чотири роки тому

22 квітня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На сьогодні загроза з боку Білорусі для України має переважно інформаційний характер і не підкріплена реальними військовими приготуваннями. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв’ю. За його оцінкою, наразі відсутні ключові ознаки підготовки до наступу — не сформовано ударних підрозділів, не розгорнуто відповідну інфраструктуру та немає належного тилового забезпечення.

"Це не інформаційний викид": генерал чітко оцінив перспективи наступу з Білорусі

Фото: з відкритих джерел

Ягун підкреслив, що нинішні заяви та сигнали слід розглядати як елемент інформаційного впливу, який, хоча й створює напруження, не свідчить про негайну військову загрозу. Водночас він зауважив, що ситуація перебуває під постійним контролем, а українські розвідувальні структури уважно відстежують будь-які зміни. У разі появи реальних ризиків Україна має можливості оперативно реагувати, включно з превентивними діями.

Окрему увагу експосадовець звернув на зміну підходів до інформаційної протидії. Якщо раніше значна частина даних залишалася закритою, то тепер Україна діє значно відкритіше — публічно демонструє факти та докази, оперативно інформуючи як власне суспільство, так і міжнародну спільноту. 

За словами Ягуна, у випадку реальної підготовки до наступальних дій це неможливо буде приховати. Зокрема, розгортання військ поблизу кордону чи активізація логістики одразу стануть помітними для розвідки. Він наголосив, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від подій 2022 року, і Україна значно краще підготовлена до виявлення та нейтралізації потенційних загроз.

"Коментарі" вже писали, що британські фермери висловлюють невдоволення зростанням імпорту українських яєць, пояснюючи це нижчою ціною продукції та відмінностями у стандартах виробництва. Зокрема, йдеться про практику кліткового утримання птиці, яка вважається неприйнятною за британськими нормами. Попри це, уряд Великої Британії не запроваджує обмежень на постачання, оскільки внутрішнє виробництво не повністю покриває попит, що продовжує зростати.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини