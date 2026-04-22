"Це не інформаційний викид": генерал чітко оцінив перспективи наступу з Білорусі

На сьогодні загроза з боку Білорусі для України має переважно інформаційний характер і не підкріплена реальними військовими приготуваннями. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв’ю. За його оцінкою, наразі відсутні ключові ознаки підготовки до наступу — не сформовано ударних підрозділів, не розгорнуто відповідну інфраструктуру та немає належного тилового забезпечення.

Ягун підкреслив, що нинішні заяви та сигнали слід розглядати як елемент інформаційного впливу, який, хоча й створює напруження, не свідчить про негайну військову загрозу. Водночас він зауважив, що ситуація перебуває під постійним контролем, а українські розвідувальні структури уважно відстежують будь-які зміни. У разі появи реальних ризиків Україна має можливості оперативно реагувати, включно з превентивними діями.

Окрему увагу експосадовець звернув на зміну підходів до інформаційної протидії. Якщо раніше значна частина даних залишалася закритою, то тепер Україна діє значно відкритіше — публічно демонструє факти та докази, оперативно інформуючи як власне суспільство, так і міжнародну спільноту.

За словами Ягуна, у випадку реальної підготовки до наступальних дій це неможливо буде приховати. Зокрема, розгортання військ поблизу кордону чи активізація логістики одразу стануть помітними для розвідки. Він наголосив, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від подій 2022 року, і Україна значно краще підготовлена до виявлення та нейтралізації потенційних загроз.

