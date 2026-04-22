Война с Россией "Это не информационный выброс": генерал четко оценил перспективы наступления из Беларуси
"Это не информационный выброс": генерал четко оценил перспективы наступления из Беларуси

Ягун отметил, что текущая ситуация кардинально отличается от той, которая была четыре года назад

22 апреля 2026, 13:05
Клименко Елена

На сегодняшний день угроза со стороны Беларуси для Украины носит преимущественно информационный характер и не подкреплена реальными военными приготовлениями. Об этом заявил бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью. По его оценке, пока отсутствуют ключевые признаки подготовки к наступлению — не сформированы ударные подразделения, не развернута соответствующая инфраструктура и нет надлежащего тылового обеспечения.

Фото: из открытых источников

Ягун подчеркнул, что нынешние заявления и сигналы следует рассматривать как элемент информационного влияния, который, хотя и создает напряжение, не свидетельствует о немедленной военной угрозе. В то же время, он отметил, что ситуация находится под постоянным контролем, а украинские разведывательные структуры внимательно отслеживают любые изменения. В случае появления реальных рисков, Украина имеет возможности оперативно реагировать, включая превентивные действия.

Отдельное внимание экс-чиновник обратил на изменение подходов к информационному противодействию. Если раньше значительная часть данных оставалась закрытой, то теперь Украина действует более открыто — публично демонстрирует факты и доказательства, оперативно информируя как собственное общество, так и международное сообщество.  

По словам Ягуна, в случае реальной подготовки к наступательным действиям это невозможно будет скрыть. В частности, развертывание войск вблизи границы или активизация логистики сразу станут заметны для разведки. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация существенно отличается от событий 2022 года, и Украина гораздо лучше подготовлена к выявлению и нейтрализации потенциальных угроз.

"Комментарии" уже писали, что британские фермеры выражают недовольство ростом импорта украинских яиц, объясняя это более низкой ценой продукции и отличиями в стандартах производства. В частности, речь идет о практике клеточного содержания птицы, которая считается неприемлемой по британским нормам. Несмотря на это, правительство Великобритании не вводит ограничений на поставки, поскольку внутреннее производство не полностью покрывает растущий спрос.



