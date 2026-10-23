"Це не їхня територія": Путін нахабно виправдав страшні вчинки в Україні

Російський диктатор Володимир Путін знову озвучив територіальні претензії до України, назвавши заяви Києва щодо втрати територій нібито недоречними. Окуповані українські землі він оголосив "історично російськими". Про це очільник Кремля заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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Путін фактично повторив тезу про те, що захоплені Росією території нібито мають належати Москві через історичне минуле. Такими твердженнями Кремль намагається обґрунтувати свої загарбницькі плани, ігноруючи право України на територіальну цілісність.

"Це не їхня територія, це територія історично Росії", — заявив російський диктатор, коментуючи питання окупованих українських земель.

Для виправдання претензій на українські території Путін також згадав про нібито добровільне волевиявлення жителів регіонів, які російська пропаганда називає "Новоросією". За версією Кремля, йшлося про бажання цих територій "возз’єднатися" з Росією. Водночас такі заяви не змінюють факту, що відповідні території є частиною України, а їхня окупація відбувається в умовах російської агресії.

Не обійшлося й без повторення кремлівського наративу про українців і росіян як нібито "один народ". Путін послався на "останні генетичні дослідження", намагаючись додати своїм політичним твердженням видимості наукового обґрунтування.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може збільшити кількість балістичних ракет, якими атакує Україну, до понад 300 одиниць на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас тривалий час підтримувати таку інтенсивність ударів противнику буде складно через обмеженість його запасів і ресурсів. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.