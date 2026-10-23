"Это не их территория": Путин нагло оправдал страшные поступки в Украине

Российский диктатор Владимир Путин снова озвучил территориальные претензии к Украине, назвав заявления Киева о потере территорий якобы неуместными. Оккупированные украинские земли он объявил "исторически русскими". Об этом глава Кремля заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

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Путин фактически повторил тезис о том, что захваченные Россией территории якобы должны принадлежать Москве из-за исторического прошлого. Такими утверждениями Кремль пытается обосновать свои захватнические планы, игнорируя право Украины на территориальную целостность.

"Это не их территория, это территория исторически России", — заявил российский диктатор, комментируя вопросы оккупированных украинских земель.

Для оправдания претензий на украинские территории Путин также упомянул о якобы добровольном волеизъявлении жителей регионов, которые российская пропаганда называет "Новороссией". По версии Кремля, речь шла о желании этих территорий воссоединиться с Россией. В то же время, такие заявления не изменяют факта, что соответствующие территории являются частью Украины, а их оккупация происходит в условиях российской агрессии.

Не обошлось и без повторения кремлевского нарратива об украинцах и россиянах как якобы "один народ". Путин сослался на "последние генетические исследования", пытаясь придать своим политическим утверждениям видимость научного обоснования.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может увеличить количество баллистических ракет, которыми атакует Украину, до более чем 300 единиц в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время длительное время поддерживать такую интенсивность ударов противнику будет сложно из-за ограниченности его запасов и ресурсов. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.