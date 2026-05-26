Це найгірший сценарій для Кремля: названо причину, чому Путін не вдарив "Орєшніком" по Києву

Погрози Росії щодо посилення ракетних ударів по Києву є радше елементом психологічного тиску, ніж демонстрацією реальних можливостей Кремля, стверджує військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний. Він вважає, що така риторика з боку Москви пов’язана з ускладненням ситуації всередині самої Росії, зокрема через удари по її критичній інфраструктурі. Експерт зазначив, що Росія традиційно підвищує рівень ескалації у відповідь на власні втрати та проблеми.

"Це значить, що у них там горять НПЗ. Це значить, що наші удари по їхній енергетиці, по їхньому ВПК дуже болючі. І вони роблять все для того, щоб нас налякати. Це стандартна тактика Путіна. Завжди піднімати ставки", — сказав Нарожний.

За його словами, українські удари по нафтопереробних заводах, енергетичних об’єктах та оборонно-промисловому комплексу РФ мають відчутний ефект і змушують російське керівництво реагувати через погрози та демонстративні заяви.

Водночас експерт визнає, що Росія зберігає потенціал для нових масованих атак по території України. Йдеться про можливе застосування ударних дронів типу "Шахед", а також крилатих і балістичних ракет.

Окремо Нарожний прокоментував імовірність повторного використання ракети "Орешнік" проти Києва. На його думку, Кремль може утримуватися від такого кроку через низьку точність цієї зброї та ризик неконтрольованих наслідків.

"Ми бачимо, вони бояться бити ним по Києву. Це не зброя точкового ураження. Це зброя, яка накриває доволі велику територію і вона не точна", — пояснив він.

Експерт додав, що боєприпаси такого типу розкриваються на значній висоті, через що зона ураження стає неконтрольованою і може зачепити не лише потенційні військові цілі, а й цивільні об’єкти у різних районах міста.

