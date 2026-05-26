Это самый плохой сценарий для Кремля: названа причина, почему Путин не ударил "Орешником" по Киеву

Угрозы России по усилению ракетных ударов по Киеву являются, скорее, элементом психологического давления, чем демонстрацией реальных возможностей Кремля, утверждает военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный. Он считает, что такая риторика со стороны Москвы связана с усложнением ситуации внутри самой России, в том числе из-за ударов по ее критической инфраструктуре. Эксперт отметил, что Россия традиционно повышает уровень эскалации в ответ на потери и проблемы.

"Это значит, что у них там горят НПЗ. Это значит, что наши удары по их энергетике, по их ВПК очень болезненны. И они делают все для того, чтобы нас испугать. Это стандартная тактика Путина. Всегда поднимать ставки", — сказал Нарожный.

По его словам, украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, энергетическим объектам и оборонно-промышленному комплексу РФ оказывают ощутимый эффект и заставляют российское руководство реагировать из-за угроз и демонстративных заявлений.

В то же время, эксперт признает, что Россия сохраняет потенциал для новых массированных атак по территории Украины. Речь идет о возможном применении ударных дронов типа "Шахед", а также крылатых и баллистических ракет.

Отдельно Нарожный прокомментировал вероятность повторного использования ракеты "Орешник" против Киева. По его мнению, Кремль может воздерживаться от такого шага из-за низкой точности этого оружия и риска неконтролируемых последствий.

"Мы видим, они боятся бить им по Киеву. Это не оружие точечного поражения. Это оружие, которое накрывает достаточно большую территорию и оно не точное", — пояснил он.

Эксперт добавил, что боеприпасы такого типа раскрываются на значительной высоте, поэтому зона поражения становится неконтролируемой и может затронуть не только потенциальные военные цели, но и гражданские объекты в разных районах города.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич заявил, что Владимир Путин во время международных переговоров применяет продуманные манипулятивные приемы, позволяющие ему изменять тональность общения — от демонстративной вежливости до резкой агрессии.