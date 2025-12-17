Це місто опиниться на межі виживання: стало відомо про новий страшний задум Путіна

Раніше українські та міжнародні медіа, посилаючись на перехоплені закриті матеріали російської сторони, повідомляли про наміри РФ посилити удари по критично важливих об’єктах Херсона. Йдеться насамперед про енергетичну інфраструктуру та системи водоочищення міста. Реалізація такого сценарію може призвести до повного припинення водопостачання, а також до зупинки роботи каналізаційних і очисних споруд.

Фото: з відкритих джерел

За відсутності функціонування систем водовідведення існує ризик переповнення колекторів, унаслідок чого неочищені стічні води можуть безпосередньо потрапити в Дніпро, а далі — в Чорне море. Це створює серйозну загрозу масштабної екологічної катастрофи не лише для Херсона, а й для значної частини південного регіону. Такі можливі плани Росії прокоментував військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, такі наміри у російського командування справді існують, і над їх реалізацією ведеться робота. Водночас наразі повністю втілити цей сценарій агресору не вдалося, хоча Херсон і надалі зазнає регулярних обстрілів.

Романенко також підкреслив, що російська сторона без жодних вагань застосовує ударні дрони та інші засоби ураження проти цивільного населення, фактично ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права. При цьому Кремль намагається виправдовувати свої дії внутрішніми нормативними актами, які за потреби змінює або переписує.

На думку експерта, як на полі бою, так і у впливі на мирних мешканців України чітко проявляється цинічна та терористична сутність російської політики. Саме тому, наголошує він, Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій і завжди враховувати найгірші сценарії, зокрема й щодо ситуації у Херсоні.

