Этот город окажется на грани выживания: стало известно о новом страшном замысле Путина.

Ранее украинские и международные медиа, ссылаясь на перехваченные закрытые материалы российской стороны, сообщали о намерениях РФ усилить удары по критически важным объектам Херсона. Речь идет прежде всего об энергетической инфраструктуре и системах водоочистки города. Реализация такого сценария может привести к полному прекращению водоснабжения, а также остановке работы канализационных и очистных сооружений.

При отсутствии функционирования систем водоотвода существует риск переполнения коллекторов, в результате чего неочищенные сточные воды могут напрямую попасть в Днепр, а дальше в Черное море. Это создает серьезную угрозу масштабной экологической катастрофе не только для Херсона, но и значительной части южного региона. Такие планы России прокомментировал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, такие намерения у российского командования действительно существуют и над их реализацией ведется работа. В то же время полностью воплотить этот сценарий агрессору не удалось, хотя Херсон и в дальнейшем подвергается регулярным обстрелам.

Романенко также подчеркнул, что российская сторона без колебаний применяет ударные дроны и другие средства поражения против гражданского населения, фактически игнорируя нормы международного гуманитарного права. При этом Кремль пытается оправдывать свои действия внутренними нормативными актами, которые в случае необходимости изменяет или переписывает.

По мнению эксперта, как на поле боя, так и во влиянии на мирных жителей Украины отчетливо проявляется циничная и террористическая сущность российской политики. Именно поэтому, отмечает он, Украина должна быть готова к любому развитию событий и всегда учитывать самые плохие сценарии, в том числе и в ситуации в Херсоне.

