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"Це лише початок проблем": Зеленському прямим текмтом розкрили його найбільшу катастрофу

Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував нове опитування «Соціополіс» та розповів, які фактори можуть визначати ставлення українців до влади напередодні майбутніх виборів

24 вересня 2026, 15:55
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Клименко Елена








Нова соціологія в Україні знову привернула увагу до можливого електорального майбутнього влади. Дослідницька компанія "Соціополіс" проводила опитування 16–21 вересня 2026 року серед 1002 жителів України віком від 18 років. У моделюванні президентських виборів Володимир Зеленський та Валерій Залужний отримали майже однакові показники серед усіх опитаних — 19,1% та 19,0% відповідно. Серед тих, хто визначився і планував голосувати, — 23% та 22,9%. Співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що ці цифри відображають тенденцію, яка формувалася вже тривалий час.

"Це лише початок проблем": Зеленському прямим текмтом розкрили його найбільшу катастрофу

Фото: з відкритих джерел

На його думку, рейтинг президента залишається стійким ядром підтримки, однак потенційна виборча конкуренція може бути для нього складнішою.

"Дійсно, Зеленського зараз, якщо б відбулися вибори, виглядає так. Хоча Зеленський залишається першим за рейтингом, там 20 з чимось відсотків, але вже одразу за ним Залужний", — заявив Голобуцький. 

Водночас результати дослідження показують, що ставлення до можливих виборів залежить і від умов їх проведення. Понад половина опитаних — 53,6% — вважають, що після реального припинення бойових дій президентські та парламентські вибори мають відбутися одночасно. Водночас соціологи зафіксували різні результати моделювання другого туру залежно від потенційної пари кандидатів.

Голобуцький пов’язує нинішню політичну ситуацію насамперед із тривалістю війни та накопиченням претензій до влади. При цьому він зазначає, що президент зберігає значну частину електоральної підтримки навіть на тлі тривалого воєнного періоду.

"Ще рік війни — це ще одні корупційні скандали, ще одна багато, багато таких ознак некомпетентності там і всього іншого. Ну, знову ж таки, це не тільки Зеленський, звичайно, загалом наша система", — сказав експерт. 

За словами Голобуцького, остаточні висновки щодо майбутніх виборів робити зарано, адже вони залежать від завершення бойових дій, умов проведення кампанії та зміни суспільних настроїв. Водночас він звертає увагу, що чинний президент усе ще має стійку частину прихильників. 

"Зважаючи, що війна триває вже практично п’ять років, зберігати перше місце в рейтингу, програючи там в другому турі, це дуже непогано, я вважаю", — зазначив Голобуцький.

 Портал "Коментарі" вже писав, що Україна підходить до переговорів зі Сполученими Штатами з додатковими аргументами. Йдеться не лише про дипломатичні домовленості чи міжнародну підтримку, а й про здатність Києва завдавати відчутних ударів по російській інфраструктурі.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oUFS1m1-gk8
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