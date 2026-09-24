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Україна жорстко відхилила прохання Трампа щодо РФ: експерот приголомшив новим планом Києва

Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що Україна отримує нові можливості для тиску на Росію завдяки ударам по НПЗ та розвитку власного ракетного потенціалу

24 вересня 2026, 10:25
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Клименко Елена








Україна підходить до переговорів зі Сполученими Штатами з додатковими аргументами. Йдеться не лише про дипломатичні домовленості чи міжнародну підтримку, а й про здатність Києва завдавати відчутних ударів по російській інфраструктурі. Політтехнолог Тарас Загородній розповів на активізацію атак по російських нафтопереробних підприємствах та розвиток українського ракетного потенціалу.

Україна жорстко відхилила прохання Трампа щодо РФ: експерот приголомшив новим планом Києва

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, кожна нова поїздка президента України Володимира Зеленського на зустріч із Дональдом Трампом відбувається вже в іншій ситуації, оскільки Київ демонструє дедалі більше власних можливостей для впливу на Росію.

"Удар по Москві — так. Прохання Трампа почуте, звичайно, ми його поважаємо, але три НПЗ знищені одразу за цей тиждень", — заявив Загородній. 

На його думку, Україна поступово формує додатковий важіль тиску на Москву. Йдеться передусім про удари по об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ, які мають значення як для економіки, так і для забезпечення російської армії. 

Експерт також зазначив, що США вже бачать розвиток українських можливостей у сфері ракетного озброєння. Водночас він пов'язує це із необхідністю для Вашингтона враховувати спроможність Києва самостійно посилювати тиск на Росію. 

"Україна нарощує свій потенціал зі знищення фактично Росії. І це створює формат тиску на американців, щоб вони рухалися в єдиному правильному напрямку — допомагали Україні", — сказав політтехнолог. 

Загородній окремо назвав одним із першочергових завдань України подальше послаблення російської нафтопереробки. На його думку, скорочення виробництва дизельного пального може створити для РФ додаткові труднощі, адже цей ресурс необхідний не лише цивільному сектору, а й військовій логістиці.

"Завдання України — перебити російські НПЗ, щоб вони не могли виробляти дизель. Це завдання мінімум, яке є досяжним і в напрямку якого Україна дуже успішно рухається", — наголосив Загородній. 

Портал "Коментарі" вже писав, що після завершення парламентських виборів у Росії перед Кремлем може постати необхідність визначитися з подальшою стратегією війни проти України. Політичний експерт Олександр Бабак вважає, що Москва опинилася перед вибором: або продовжувати ескалацію та шукати додаткові ресурси для армії, або розглядати варіант припинення бойових дій.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=LYp0zXDz6c8
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