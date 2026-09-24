"Это только начало проблем": Зеленскому прямым текстом раскрыли его величайшую катастрофу



















Новая социология в Украине снова привлекла внимание к возможному электоральному будущему власти. Исследовательская компания "Социополис" проводила опрос 16-21 сентября 2026 среди 1002 жителей Украины в возрасте от 18 лет. В моделировании президентских выборов Владимир Зеленский и Валерий Залужный получили почти одинаковые показатели среди всех опрошенных – 19,1% и 19,0% соответственно. Среди определившихся и планировавших голосовать — 23% и 22,9%. Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий считает , что эти цифры отражают тенденцию, которая формировалась уже длительное время.

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По его мнению, рейтинг президента остается устойчивым ядром поддержки, однако потенциальная избирательная конкуренция может быть для него более сложной.

"Действительно, Зеленского сейчас, если бы состоялись выборы, выглядит так. Хотя Зеленский остается первым по рейтингу, там 20 с чем процентов, но уже сразу за ним Залужный", — заявил Голобуцкий.

В то же время, результаты исследования показывают, что отношение к возможным выборам зависит и от условий их проведения. Более половины опрошенных — 53,6% — считают, что после реального прекращения боевых действий президентские и парламентские выборы должны пройти одновременно. В то же время социологи зафиксировали разные результаты моделирования второго тура в зависимости от потенциальной пары кандидатов.

Голобуцкий связывает нынешнюю политическую ситуацию, прежде всего, с продолжительностью войны и накоплением претензий к власти. При этом он отмечает, что президент сохраняет значительную часть электоральной поддержки даже на фоне продолжительного военного периода.

"Еще год войны — это еще одни коррупционные скандалы, еще один много, много таких признаков некомпетентности там и всего прочего. Ну, опять же, это не только Зеленский, конечно, в целом наша система", — сказал эксперт.

По словам Голобуцкого, окончательные выводы о предстоящих выборах делать рано, ведь они зависят от завершения боевых действий, условий проведения кампании и смены общественных настроений. В то же время, он обращает внимание, что действующий президент все еще имеет устойчивую часть сторонников.

"Ввиду того, что война длится уже практически пять лет, сохранять первое место в рейтинге, проигрывая там во втором туре, это очень неплохо, я считаю", — отметил Голобуцкий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина подходит к переговорам с Соединенными Штатами с дополнительными аргументами. Речь идет не только о дипломатических договоренностях или международной поддержке, но и о способности Киева наносить ощутимые удары по российской инфраструктуре.