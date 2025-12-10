Це лише на руку Путіну: озвучено невтішний для Києва прогноз через США і ЄС

Розбіжності між Сполученими Штатами та європейськими країнами дедалі загострюються, і Москва може використати цю ситуацію для власних стратегічних цілей, повідомляє CNN. Нещодавні події свідчать про посилення напруженості між союзниками, що створює додаткові можливості для Росії у сфері міжнародної політики.

Фото: з відкритих джерел

У інтерв’ю для Politico Дональд Трамп різко розкритикував європейські держави, охарактеризувавши їх як "слабкі" та "занепадаючі". Це сталося після оприлюднення нової національної стратегії безпеки США, де європейські уряди критикуються за недостатню ефективність у підтримці України та за "нереалістичні очікування щодо війни", що, на думку авторів документа, можуть ускладнювати процес досягнення мирної угоди з Росією.

Документ наголошує: "Більшість європейців прагнуть миру, проте їхні прагнення не завжди перетворюються на політику через підрив демократичних процесів у країнах ЄС та НАТО".

CNN зазначає, що подібне формулювання, яке подає Європу як "перешкоду для стабільних відносин із Росією", стало приводом для активної реакції з боку Москви. Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив: "Той нюанс, який ми бачимо в новій концепції, безумовно, нам імпонує. Він говорить про важливість діалогу та побудови конструктивних відносин".

Не залишився осторонь і Кирило Дмитрієв, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій, який підтримав критику Трампа щодо Європи, зазначивши, що подібні заяви сприяють переосмисленню ролі ЄС у глобальній політиці та взаємодії з Москвою.

Аналітики вважають, що загострення напруженості між США та Європою може надати Росії додаткові політичні важелі, особливо у переговорах щодо санкцій та військової підтримки України. Експерти радять уважно стежити за розвитком подій, адже навіть незначні зміни у позиціях ключових гравців можуть суттєво вплинути на баланс сил у Європі та стратегії підтримки Києва.

Як вже писали "Коментарі", німецький дослідницький центр Kiel Institute попереджає, що у 2025 році обсяг військової допомоги Україні може опинитися на рекордно низькому рівні. За даними аналітиків, раніше основну частку підтримки Києва забезпечували США, які після повернення Дональда Трампа до влади у січні 2025 року планують значно скоротити участь у наданні допомоги. До цього моменту американська сторона забезпечувала понад половину всієї міжнародної військової підтримки України.