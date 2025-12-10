Разногласия между Соединенными Штатами и европейскими странами все обостряются, и Москва может использовать эту ситуацию для собственных стратегических целей, сообщает CNN. Недавние события свидетельствуют об усиливающейся напряженности между союзниками, что создает дополнительные возможности для России в сфере международной политики.

Фото: из открытых источников

В интервью для Politico Дональд Трамп подверг резкой критике европейские государства, охарактеризовав их как "слабые" и "упадочные". Это произошло после обнародования новой национальной безопасности США, где европейские правительства критикуются за недостаточную эффективность в поддержке Украины и за "нереалистические ожидания в отношении войны", что, по мнению авторов документа, могут осложнять процесс достижения мирного соглашения с Россией.

Документ отмечает: "Большинство европейцев стремятся к миру, однако их стремления не всегда превращаются в политику из-за подрыва демократических процессов в странах ЕС и НАТО".

CNN отмечает, что подобная формулировка, представляющая Европу как "препятствие для стабильных отношений с Россией", стала поводом для активной реакции со стороны Москвы. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: "Тот нюанс, который мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Он говорит о важности диалога и построении конструктивных отношений".

Не остался в стороне и Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, поддержавший критику Трампа по отношению к Европе, отметив, что подобные заявления способствуют переосмыслению роли ЕС в глобальной политике и взаимодействии с Москвой.

Аналитики считают, что обострение напряженности между США и Европой может предоставить России дополнительные политические рычаги, особенно в переговорах по санкциям и военной поддержке Украины. Эксперты советуют внимательно следить за развитием событий, ведь даже незначительные изменения в позициях ключевых игроков могут повлиять на баланс сил в Европе и стратегии поддержки Киева.

Как уже писали "Комментарии", немецкий исследовательский центр Kiel Institute предупреждает, что в 2025 году объем военной помощи Украине может оказаться на рекордно низком уровне. По данным аналитиков, ранее основную долю поддержки Киева обеспечивали США, которые по возвращении Дональда Трампа к власти в январе 2025 года планируют значительно сократить участие в оказании помощи. До этого момента американская сторона обеспечивала более половины всей международной военной поддержки Украины.