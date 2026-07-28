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"Це чіткий сигнал зі Сходу": експерт розповів про найшгірший вирок ддля Путіна

Володимир Огризко вважає, що заява президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про необхідність завершення війни стала важливим сигналом для Кремля, який може відображати позицію Китаю

28 липня 2026, 15:15
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Клименко Елена

Заява президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про необхідність завершення війни в Україні стала не лише дипломатичним жестом, а й важливим політичним сигналом для Кремля. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Це чіткий сигнал зі Сходу": експерт розповів про найшгірший вирок ддля Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Токаєв фактично прямо заявив Володимиру Путіну, що не бачить історичних чи безпекових підстав для продовження війни.

"Немає історичних аргументів, немає реальних аргументів загрози безпеці Росії. Тобто немає причин почати і продовжувати цю війну. Її потрібно зупинити", – зазначив Огризко, коментуючи заяви казахстанського лідера.

На думку дипломата, особливу увагу слід звернути не лише на зміст слів Токаєва, а й на те, хто їх озвучив. Огризко переконаний, що Казахстан, який підтримує тісні відносини з Китаєм, міг передати Кремлю значно ширший меседж.

"Це не сигнал із Заходу. Захід має багато каналів комунікації з Путіним. Це, на мою думку, сигнал від товаришів із Китаю, з якими у Токаєва дуже близькі особисті та міждержавні відносини", – пояснив він.

Ексглава МЗС також звернув увагу на психологію російського президента. За його словами, нинішня агресивна політика Кремля не виникла раптово після початку повномасштабної війни.

Огризко вважає, що світогляд Путіна формувався ще з часів його служби в КДБ. Саме тоді, переконаний дипломат, заклалися переконання про "велич Росії" та право нав'язувати свою волю іншим державам.

"Світогляд людини формується значно раніше. У Путіна ці імперські переконання виникли ще під час служби в КДБ, а згодом лише проявилися, коли він очолив Росію", – наголосив дипломат. 

Портал "Коментарі" вже писав, що кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з депутатами Державної думи вкотре наголосив на пріоритетності військових витрат і заявив про необхідність формувати бюджет із урахуванням оборонних потреб. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, такі сигнали свідчать, що Кремль не відмовився від курсу на продовження війни, попри зростаючий економічний тиск.

 



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