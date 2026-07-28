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"Это четкий сигнал с Востока": эксперт рассказал о самом худшем приговоре для Путина

Владимир Огрызко считает, что заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о необходимости завершения войны стало важным сигналом для Кремля, который может отражать позицию Китая.

28 июля 2026, 15:15
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Клименко Елена

Заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о необходимости завершения войны в Украине стало не только дипломатическим жестом, но и важным политическим сигналом Кремлю. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Это четкий сигнал с Востока": эксперт рассказал о самом худшем приговоре для Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, Токаев фактически прямо заявил Владимиру Путину, что не видит исторических или оснований безопасности для продолжения войны.

"Нет исторических аргументов, нет реальных аргументов угрозы безопасности России. То есть нет причин начать и продолжать эту войну. Ее нужно остановить", – отметил Огрызко, комментируя заявления казахстанского лидера.

По мнению дипломата, особое внимание следует обратить не только на содержание слов Токаева, но и то, кто их озвучил. Огрызко убежден, что Казахстан, поддерживающий тесные отношения с Китаем, мог передать Кремлю более широкий месседж.

"Это не сигнал с Запада. У Запада много каналов коммуникации с Путиным. Это, по моему мнению, сигнал от товарищей из Китая, с которыми у Токаева очень близки личные и межгосударственные отношения", – пояснил он.

Эксглава МИД также обратил внимание на психологию российского президента. По его словам, нынешняя агрессивная политика Кремля не возникла внезапно после начала полномасштабной войны.

Огрызко считает, что мировоззрение Путина формировалось еще со времен его службы в КГБ. Именно тогда, уверен дипломат, заложились убеждения о "величии России" и праве навязывать свою волю другим государствам.

"Мировоззрение человека формируется гораздо раньше. У Путина эти имперские убеждения возникли еще во время службы в КГБ, а впоследствии лишь проявились, когда он возглавил Россию", — подчеркнул дипломат.

Портал "Комментарии" уже писал , что кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной думы в очередной раз отметил приоритетность военных расходов и заявил о необходимости формировать бюджет с учетом оборонных нужд. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, такие сигналы свидетельствуют, что Кремль не отказался от курса на продолжение войны, несмотря на растущее экономическое давление.



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