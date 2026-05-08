Це чіткий сигнал: у ЄС попередили про неминучість страшного удару по Києву

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич попередив про наміри Росії застосувати повітряний терор проти Києва. За його словами, дії та заяви Москви чітко сигналізують про можливе вчинення воєнних злочинів у столиці України.

Фото: з відкритих джерел

"Російська дипломатія через ноти та публічні заяви повідомляє всім, що ворог готує удари по Києву. Це ганебно, але, на жаль, очікувано", — наголосив дипломат.

Нещодавно представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що у разі спроби зірвати святкування "Дня Перемоги" Київ може піддатися масованому ракетному удару. Додатково МЗС Росії закликало західні держави евакуювати своїх дипломатів з української столиці.

Попри це, Європейський Союз не планує виводити своїх представників із Києва. У Єврокомісії назвали заяви Москви частиною тактики ескалації, спрямованої на психологічний тиск і дестабілізацію. Аналогічну позицію займає Німеччина, яка також не збирається евакуювати працівників своєї дипломатичної місії.

Посольство Польщі в Україні підтвердило, що продовжує роботу у звичайному режимі, і не планує скорочення персоналу попри загрози з боку РФ. Франція засудила погрози російської сторони, зокрема удари по центрах ухвалення рішень та іноземних дипломатичних установах у Києві, і також не має наміру евакуйовувати своє посольство.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує весняно-літню наступальну кампанію, намагаючись тиснути одразу на кількох напрямках. Після провалу першого ривка ворог змінив тактику, поєднуючи удари дронами, КАБами та штурмові дії піхоти. Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив, що першу хвилю наступу Сили оборони України зірвали.