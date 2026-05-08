Это четкий сигнал: в ЕС предупредили о неизбежности страшного удара по Киеву
Это четкий сигнал: в ЕС предупредили о неизбежности страшного удара по Киеву

Киев рискует попасть под массированный ракетный удар, если попытается помешать празднованию "Дня Победы"

8 мая 2026, 10:35
Клименко Елена

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич предупредил о намерениях России применить воздушный террор против Киева. По его словам, действия и заявления Москвы четко сигнализируют о возможном совершении военных преступлений в столице Украины.

Фото: из открытых источников

"Российская дипломатия из-за нот и публичных заявлений сообщает всем, что враг готовит удары по Киеву. Это позорно, но, к сожалению, ожидаемо", — подчеркнул дипломат.

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае попытки сорвать празднование "Дня Победы" Киев может подвергнуться массированному ракетному удару. Дополнительно МИД России призвал западные государства эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

Несмотря на это, Европейский Союз не намерен выводить своих представителей из Киева. В Еврокомиссии назвали заявления Москвы частью тактики эскалации, направленной на психологическое давление и дестабилизацию. Аналогичную позицию занимает Германия, также не собирающаяся эвакуировать работников своей дипломатической миссии.

Посольство Польши в Украине подтвердило, что продолжает работу в обычном режиме, и не планирует сокращение персонала, несмотря на угрозы со стороны РФ. Франция осудила угрозы российской стороны, в том числе удары по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве, и также не намерена эвакуировать свое посольство.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает весенне-летнюю наступательную кампанию, пытаясь давить сразу на нескольких направлениях. После провала первого рывка враг сменил тактику, совмещая удары дронами, кабами и штурмовые действия пехоты. Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что первую волну наступления Силы обороны Украины сорвали.



Источник: https://x.com/p_lukasiewicz/status/2052462966348365892?s=46
