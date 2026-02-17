«Це буде не кінець»: Волкер попередив про перемир'я між Україною та РФ і приховані плани Путіна

Колишній спеціальний представник США по Україні Курт Волкер вважає, що у найближчій перспективі між Києвом та Москвою можливе укладання перемир'я. Однак, за його словами, це стане лише паузою у конфлікті, а не його завершенням. Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Onet.

Курт Волкер. Фото: з відкритих джерел

Курт Волкер підкреслив, що російський президент Володимир Путін справляє враження вкрай розважливого та цинічного лідера. За його словами, Путін чітко розуміє свої цілі, не має сумнівів при маніпуляціях і прагне відновити вплив Росії, який, як він вважає, було втрачено після розпаду СРСР. Дипломат зазначив, що глава Кремля сприймає себе як продовжувача імперської традиції та намагається повернути країні колишню міць.

Волкер також висловив думку, що президент США Дональд Трамп не до кінця розуміє історичний та політичний контекст дій Росії. За його словами, американський лідер більшою мірою орієнтований на економічні вигоди та укладання великих угод, що Кремль може використати у своїх інтересах.

За словами дипломата, Москва вже намагалася привернути увагу Вашингтона до масштабних економічних пропозицій, розраховуючи зацікавити Трампа фінансовими перспективами. У Кремлі розуміють мотивацію американського лідера та намагаються впливати на нього через економічні аргументи.

Волкер вважає, що можливе перемир'я може стати частиною ширшої стратегії Москви, спрямованої на зміцнення своїх позицій та підготовку до наступних етапів протистояння. На його думку, будь-які домовленості слід розглядати не як фінал конфлікту, а як тимчасову паузу перед розвитком подій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив попередження Україні перед переговорами у Женеві.



