logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Это будет не конец»: Волкер предупредил о перемирии между Украиной и РФ и скрытых планах Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это будет не конец»: Волкер предупредил о перемирии между Украиной и РФ и скрытых планах Путина

Экс-посланник США заявил, что Кремль делает ставку на деньги и амбиции Трампа, чтобы добиться стратегических уступок

17 февраля 2026, 16:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что в ближайшей перспективе между Киевом и Москвой возможно заключение перемирия. Однако, по его словам, это станет лишь паузой в конфликте, а не его завершением. Об этом дипломат заявил в интервью польскому изданию Onet.

«Это будет не конец»: Волкер предупредил о перемирии между Украиной и РФ и скрытых планах Путина

Курт Волкер. Фото: из открытых источников

Курт Волкер подчеркнул, что российский президент Владимир Путин производит впечатление крайне расчетливого и циничного лидера. По его словам, Путин четко понимает свои цели, не испытывает сомнений при манипуляциях и стремится восстановить влияние России, которое, как он считает, было утрачено после распада СССР. Дипломат отметил, что глава Кремля воспринимает себя как продолжателя имперской традиции и пытается вернуть стране прежнюю мощь.

Волкер также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает исторический и политический контекст действий России. По его словам, американский лидер в большей степени ориентирован на экономические выгоды и заключение крупных сделок, что Кремль может использовать в своих интересах.

По словам дипломата, Москва уже пыталась привлечь внимание Вашингтона масштабными экономическими предложениями, рассчитывая заинтересовать Трампа финансовыми перспективами. В Кремле понимают мотивацию американского лидера и пытаются воздействовать на него через экономические аргументы.

Волкер считает, что возможное перемирие может стать частью более широкой стратегии Москвы, направленной на укрепление своих позиций и подготовку к следующим этапам противостояния. По его мнению, любые договоренности следует рассматривать не как финал конфликта, а как временную паузу перед дальнейшим развитием событий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал предупреждение Украине перед переговорами в Женеве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости