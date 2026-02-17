«Это будет не конец»: Волкер предупредил о перемирии между Украиной и РФ и скрытых планах Путина

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что в ближайшей перспективе между Киевом и Москвой возможно заключение перемирия. Однако, по его словам, это станет лишь паузой в конфликте, а не его завершением. Об этом дипломат заявил в интервью польскому изданию Onet.

Курт Волкер. Фото: из открытых источников

Курт Волкер подчеркнул, что российский президент Владимир Путин производит впечатление крайне расчетливого и циничного лидера. По его словам, Путин четко понимает свои цели, не испытывает сомнений при манипуляциях и стремится восстановить влияние России, которое, как он считает, было утрачено после распада СССР. Дипломат отметил, что глава Кремля воспринимает себя как продолжателя имперской традиции и пытается вернуть стране прежнюю мощь.

Волкер также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает исторический и политический контекст действий России. По его словам, американский лидер в большей степени ориентирован на экономические выгоды и заключение крупных сделок, что Кремль может использовать в своих интересах.

По словам дипломата, Москва уже пыталась привлечь внимание Вашингтона масштабными экономическими предложениями, рассчитывая заинтересовать Трампа финансовыми перспективами. В Кремле понимают мотивацию американского лидера и пытаются воздействовать на него через экономические аргументы.

Волкер считает, что возможное перемирие может стать частью более широкой стратегии Москвы, направленной на укрепление своих позиций и подготовку к следующим этапам противостояния. По его мнению, любые договоренности следует рассматривать не как финал конфликта, а как временную паузу перед дальнейшим развитием событий.

