

















Командувач Десантно-штурмових військ, бригадний генерал Олег Апостол в інтерв’ю ТСН заявив, що примусова мобілізація в Україні має бути, для того, щоб росіяни не захопили всю Україну, не форсували річку Дніпро та не пішли далі.

«Бусифікація має бути» – військові підтримали командувача ДШВ Олега Апостола

"Бусифікація – це правильно. Інакше що, зупиняємось? Збираємо сумки в Карпати? Впевнені, що нас там не дістануть? Має бути примус, але люди не розуміють", – наголошує Апостол.

Військові також підтримують мобілізацію в Україні, але мають бути дотримані певні умови, вважає військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов.

"Командувач ДШВ Олег Апостол має рацію, війну з таким гігантом неможливо зупинити лише добровольцями, бо навіть добровольців в рф в 5 разів більше, не кажучи вже про примусову мобілізацію на окупованих територіях, зеків, заробітчан, тощо.

В армію добровільно вже майже не йдуть — навіть на посади "діловодів" у підрозділи з найвищими рейтингами, бо люди не хочуть відмовлятися від комфорту, до якого звикли в цивільному житті", – наголошує військовий.

Бунятов підкреслює, що проблемою мобілізації не є погані бригади, або погані командири, інакше, на його думку, 12-та бригада "Азов" і 3-я ОШБр були б забиті "під зав’язку" — проте ми цього не бачимо.

"Мобілізація як спосіб поповнення армії має бути, проте потрібно пофіксити кілька речей, які дратують навіть мене:

• розігнати з ТЦК усіх тих, хто не воював та під*рів, які пригрілися по знайомству; притягувати до кримінальної відповідальності тих, хто застосовує фізичне насильство й убиває людей просто за те, що ті бояться воювати;

• встановити чіткі строки служби;

• давати людям можливість отримати відношення від частин вже під час навчання в центрах і обирати службу в тих підрозділах, які вони самі обирають, а не по розподілу", – наголошує "Осман".

На його думку, це вирішить багато проблем та дасть змогу людям не боятися армії.

"Люди, яких примусово висмикнуть з комфортних умов, отримають вибір "куди йти" — і це дасть їм впевненість у тому, що вони матимуть можливість нормально служити й довіряти командиру, до якого прийшли.

Це ТРИ прості речі, які РЕАЛЬНО врятують нашу країну.

З сьогоднішніми розкладами я і сам не знаю, яку би мав реакцію на ТЦК, ризикуючи після учебки потрапити в українську версію "Вагнер"", – додає Бунятов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на днях у Києві після потрапляння до розподільчого пункту в Подільському районі чоловік отримав важку травму голови, після чого впав у кому, а в лікарні помер.