

















Командующий Десантно-штурмовыми войсками, бригадный генерал Олег Апостол в интервью ТСН заявил , что принудительная мобилизация в Украине должна быть, для того, чтобы россияне не захватили всю Украину, не форсировали реку Днепр и не пошли дальше.

«Бусификация должна быть» – военные поддержали командующего ДШВ Олега Апостола

"Бусификация – это правильно. Иначе что, останавливаемся? Собираем сумки в Карпаты? Уверены, что нас там не достанут? Должно быть принуждение, но люди не понимают", – отмечает Апостол.

Военные также поддерживают мобилизацию в Украине, но должны соблюдаться определенные условия, считает военный Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов.

"Командующий ДШВ Олег Апостол прав, войну с таким гигантом невозможно остановить только добровольцами, потому что даже добровольцев в России в 5 раз больше, не говоря уже о принудительной мобилизации на оккупированных территориях, зеков, гастарбайтеров и т.д.

В армию добровольно уже почти не идут — даже на должности "деловодов" в подразделения с высокими рейтингами, потому что люди не хотят отказываться от комфорта, к которому привыкли в гражданской жизни", – отмечает военный.

Бунятов подчеркивает, что проблемой мобилизации не являются плохие бригады или плохие командиры, иначе, по его мнению, 12-я бригада "Азов" и 3-я ОШБр были бы забиты "под завязку", однако мы этого не видим.

"Мобилизация как способ пополнения армии должна быть, однако нужно пофиксить несколько раздражающих даже меня вещей:

• разогнать с ТЦК всех невоевавших и пид*ров, пригревшихся по знакомству; привлекать к уголовной ответственности тех, кто применяет физическое насилие и убивает людей просто за то, что те боятся воевать;

• установить четкие сроки службы;

• давать людям возможность получить отношение от частей уже во время учебы в центрах и выбирать службу в тех подразделениях, которые они сами выбирают, а не по распределению", – отмечает "Осман".

По его мнению, это решит многие проблемы и позволит людям не бояться армии.

"Люди, которых принудительно выдернут из комфортных условий, получат выбор "куда идти" — и это даст им уверенность в том, что у них будет возможность нормально служить и доверять командиру, к которому пришли.

Это три простых вещи, которые реально спасут нашу страну.

С сегодняшними раскладами я и сам не знаю, какую бы реакцию на ТЦК имел, рискуя после учебки попасть в украинскую версию "Вагнер"", – добавляет Бунятов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на днях в Киеве после попадания в распределительный пункт в Подольском районе мужчина получил тяжелую травму головы, после чего впал в кому, а в больнице скончался.