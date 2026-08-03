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«Будуть руїни»: Портников попередив про нову фазу війни

Журналіст пояснив, чому взаємне знищення інфраструктури не змусить Кремль відмовитися від війни та назвав головну слабкість українських розрахунків

3 серпня 2026, 14:40
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Кравцев Сергей

Навіть якщо найближчим часом між Україною та Росією буде досягнуто припинення вогню, воно настане на тлі масштабних руйнувань по обидва боки кордону. Таку оцінку озвучив журналіст Віталій Портников, наголосивши, що війна входить у принципово новий етап.

«Будуть руїни»: Портников попередив про нову фазу війни

Обстріл України. Фото: ДСНС

В ефірі телеканалу "Еспресо" він заявив, що Україна та Росія дедалі ближче до сценарію, за якого взаємні удари охоплять величезний простір — "від Ужгорода до Владивостока". 

На його думку, українські далекобійні можливості й надалі посилюватимуться, що дозволить ефективніше атакувати військову та критичну інфраструктуру противника.

Втім, Віталій Портников застеріг, що Москва відповідатиме дзеркально. Росія, за його словами, використовуватиме будь-які періоди дефіциту українських засобів протиракетної оборони для масованих атак балістикою по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Водночас журналіст переконаний, що самі лише руйнування російських об'єктів не примусять Кремль припинити війну. Він провів паралель із початком повномасштабного вторгнення, коли існували сподівання, що великі втрати російської армії змінять рішення Володимира Путіна. На його думку, ці розрахунки не виправдалися через принципово іншу логіку російської влади.

Портников також нагадав історичний приклад Радянського Союзу після Другої світової війни, коли керівництво країни відмовилося від західної допомоги, попри масштабні руйнування. Саме тому, вважає журналіст, Україна не повинна розраховувати, що перетворення російської інфраструктури на руїни автоматично змусить Кремль відмовитися від агресії. Вирішальним фактором, на його переконання, має стати системне послаблення військового потенціалу Росії, а не лише завдання економічних чи інфраструктурних збитків.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський озвучив план примусу РФ до миру: як Україна прагне завершити війну до зими.




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