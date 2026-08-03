«Будут руины»: Портников предупредил о новой фазе войны

Даже если в ближайшее время между Украиной и Россией будет достигнуто прекращение огня, оно наступит на фоне масштабных разрушений с обеих сторон границы. Такую оценку озвучил журналист Виталий Портников, отметив, что война входит в принципиально новый этап.

Обстрел Украины. Фото: ГСЧС

В эфире телеканала "Эспрессо" он заявил, что Украина и Россия все ближе к сценарию, при котором взаимные удары охватят огромное пространство — "от Ужгорода до Владивостока".

По его мнению, украинские дальнобойные возможности и дальше будут усиливаться, что позволит более эффективно атаковать военную и критическую инфраструктуру противника.

Впрочем, Виталий Портников предостерег, что Москва будет отвечать зеркально. Россия, по его словам, будет использовать любые периоды дефицита украинских средств противоракетной обороны для массированных атак баллистики по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

В то же время журналист убежден, что одни разрушения российских объектов не заставят Кремль прекратить войну. Он провел параллель с началом полномасштабного вторжения, когда существовали надежды на то, что большие потери российской армии изменят решение Владимира Путина. По его мнению, эти расчеты не оправдались из-за принципиально иной логики российской власти.

Портников также напомнил исторический пример Советского Союза после Второй мировой войны, когда руководство страны отказалось от западной помощи, несмотря на масштабные разрушения. Именно поэтому, считает журналист, Украина не должна рассчитывать, что превращение российской инфраструктуры в руины автоматически заставит Кремль отказаться от агрессии. Решающим фактором, по его убеждению, должно стать системное ослабление военного потенциала России, а не только нанесение экономического или инфраструктурного ущерба.

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