Будуть палати: озвучено інтригуючий прогноз ударів по РФ на 9 травня
Будуть палати: озвучено інтригуючий прогноз ударів по РФ на 9 травня

Дотримання перемир'я не забезпечується жодною зі сторін

7 травня 2026, 11:55
Клименко Елена

Україна може використати стягування Росією значних сил ППО до Москви напередодні 9 травня, вважає військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

За його словами, Москва зараз є головним стратегічним об’єктом для РФ, і країна мобілізувала величезну кількість систем протиповітряної оборони, зокрема "Панцирів", щоб захистити столицю під час параду.

"Це стратегічна концентрація сил, ігнорувати яку було б помилкою. Проте завдавати ударів по нафтових об’єктах у самому місті було б недоречно", — зазначив експерт. 

Нарожний підкреслив, що Росія не дотримується жодних домовленостей про перемир’я. Він нагадав про останні обстріли українських міст, включно із Запоріжжям, Сумами та Дніпропетровською областю. За його словами, будь-яка спроба оголошення перемир’я на час параду на Червоній площі виглядала б абсурдно та лише підігравала б кремлівській пропаганді.

"Ніяких перемир’їв не буде — удари продовжуватимуться, а російські енергетичні об’єкти й НПЗ можуть опинитися під атакою", — додав експерт. 

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що нинішня концентрація російських ППО доводить залежність Кремля від українських дій: їхній головний парад фактично під загрозою через Україну. Він підкреслив, що відведення сил із віддалених регіонів відкриває додаткові можливості для українських далекобійних ударів, і доручив визначити пріоритетні цілі для таких операцій.

"Коментарі" вже писали, що у Москві 9 травня буде повністю обмежено доступ до мобільного інтернету та відправку смс-повідомлень. Російське Міністерство цифрового розвитку пояснило це рішення необхідністю "забезпечення безпеки під час святкових заходів". Інформацію про обмеження опублікувало опозиційне видання "Медуза".



