Будут палаты: озвучен интригующий прогноз ударов по РФ на 9 мая

Украина может использовать взимание Россией значительных сил ПВО в Москву накануне 9 мая, считает военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

По его словам, Москва сейчас является главным стратегическим объектом для РФ, и страна мобилизовала огромное количество систем противовоздушной обороны, в том числе "Панцирей", чтобы защитить столицу во время парада.

"Это стратегическая концентрация сил, игнорировать которую было бы ошибкой. Однако наносить удары по нефтяным объектам в самом городе было бы неуместно", — отметил эксперт.

Нарожный подчеркнул, что Россия не придерживается никаких договоренностей о перемирии. Он напомнил о последних обстрелах украинских городов, включая Запорожье, Сумы и Днепропетровскую область. По его словам, любая попытка объявления перемирия на время парада на Красной площади выглядела бы абсурдно и лишь подыгрывала кремлевской пропаганде.

"Никаких перемирий не будет — удары будут продолжаться, а российские энергетические объекты и НПЗ могут оказаться под атакой", — добавил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что нынешняя концентрация российских ПВО доказывает зависимость Кремля от украинских действий: их главный парад фактически под угрозой из-за Украины. Он подчеркнул, что отвод сил из отдаленных регионов открывает дополнительные возможности для украинских дальнобойных ударов и поручил определить приоритетные цели для таких операций.

"Комментарии" уже писали, что в Москве 9 мая будет полностью ограничен доступ к мобильному интернету и отправка смс-сообщений. Российское Министерство цифрового развития объяснило это решение необходимостью "обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий". Информацию об ограничении опубликовало оппозиционное издание "Медуза".