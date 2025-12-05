Буде чим воювати: скільки країн приєдналися до закупівлі зброї США для України

До програми PURL, за якою країни НАТО купують американську зброю для України, приєдналася 21 країна. Загальна сума становить понад 4 мільярди доларів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Зброя США. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС зазначив, що лише візит до штаб-квартири НАТО приніс близько мільярда доларів додаткових внесків у програму PURL.

Міністр повідомив, що до програми приєдналися п'ять нових країн та надійшло вісім додаткових внесків від тих країн, які вже брали участь. Вперше до PURL залучили країни за межами Альянсу – Австралію та Нову Зеландію.

"На сьогоднішній день вже 21 країна бере участь у PURL — на загальну суму зобов'язань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", — наголосив Андрій Сибіга.

Топ-дипломат України також розповів, що загалом провів у штаб-квартирі НАТО переговори із генеральним секретарем Альянсу, міністрами закордонних справ Бельгії та Німеччини.

Глава МЗС України зазначив, що мав чимало коротких зустрічей із колегами з Канади, Норвегії, Данії та інших країн-партнерів.

Як уточнив Андрій Сибіга, це було "одне із найрезультативніших" засідань Ради Україна-НАТО на його пам'яті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США не можуть нескінченно постачати зброю для потреб України, а президент Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни. Про це повідомила речник Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю Fox News.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп знову висловився щодо того, що Вашингтон більше не витрачає гроші на допомогу Україні. За його словами, американці навіть одержують прибуток від постачання озброєння української армії, адже за це платять інші члени Альянсу.



