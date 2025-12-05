Будет чем воевать: сколько стран присоединились к закупке оружия США для Украины

К программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Украины, присоединилась 21 страна. Общая сумма составляет более 4 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Оружие США. Фото: из открытых источников

Глава МИД отметил, только визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда долларов дополнительных взносов в программу PURL.

Министр сообщил, что к программе присоединились пять новых стран и поступило восемь дополнительных взносов от тех стран, которые уже участвовали. Впервые к PURL привлекли страны за пределами Альянса — Австралию и Новую Зеландию.

"На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL — на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов. Мы очень благодарны каждой из них", — акцентировал Андрей Сибига.

Топ-дипломат Украины также рассказал, что в целом провел в штаб-квартире НАТО переговоры с генеральным секретарем Альянса, министрами иностранных дел Бельгии и Германии.

Глава МИД Украины отметил, что имел немало коротких встреч с коллегами из Канады, Норвегии, Дании и других стран-партнеров.

Как уточнил Андрей Сибига, это было "одно из самых результативных" заседаний Совета Украина-НАТО на его памяти.

