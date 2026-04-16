Буданов зробив жорстку заяву: без чого війни не виграти

Кравцев Сергей
Перемога у війні залежить не тільки від сили армії, а й від витривалості економіки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit 2026, окресливши економічний фронт як не менш важливий за бойовий.
За його словами, сучасні війни виграються не лише на полі бою, а й у сфері фінансів і виробництва.
Буданов підкреслив, що держава має створити зрозумілі та стабільні правила гри для бізнесу. Ключовим завданням влади він назвав мінімізацію втручання у підприємницьку діяльність і формування довіри з боку інвесторів та компаній.
Водночас очільник ОП визнав, що в умовах війни держава може змінювати податкову політику задля наповнення бюджету. Проте, за його словами, надмірний фіскальний тиск може мати зворотний ефект – зупинити розвиток бізнесу і послабити економічну базу країни.
Окремо Буданов наголосив на необхідності жорсткого захисту приватної власності. Саме це, на його думку, є фундаментом для збереження економічної активності навіть у кризових умовах.
Він також закликав розвивати модель, яка стимулює підприємництво попри війну. Йдеться про підтримку бізнесу, створення нових можливостей для інвестицій і забезпечення передбачуваності економічної політики.
Таким чином, за оцінкою керівника ОП, майбутній результат війни визначатиметься не лише успіхами на фронті, а й здатністю держави втримати і посилити власну економіку.
