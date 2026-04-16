Буданов сделал жесткое заявление: без чего войны не выиграть

Победа в войне зависит не только лишь от силы армии, да и от выносливости экономики. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit 2026, очертив экономический фронт как не менее важный, чем боевой.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, современные войны выигрываются не только на поле боя, но и в сфере финансов и производства.

"Если экономика слабая или отсутствует — шансов на успех практически нет", — подчеркнул глава ОП.

Буданов подчеркнул, что государство должно создать ясные и стабильные правила игры для бизнеса. Ключевой задачей властей он назвал минимизацию вмешательства в предпринимательскую деятельность и формирование доверия со стороны инвесторов и компаний.

В то же время глава ОП признал, что в условиях войны государство может изменять налоговую политику для наполнения бюджета. Однако, по его словам, чрезмерное фискальное давление может оказать обратный эффект – остановить развитие бизнеса и ослабить экономическую базу страны.

Отдельно Буданов отметил необходимость жесткой защиты частной собственности. Именно это, по его мнению, является фундаментом сохранения экономической активности даже в кризисных условиях.

Он также призвал развивать модель, которая стимулирует предпринимательство, несмотря на войну. Речь идет о поддержке бизнеса, создании новых возможностей для инвестиций и обеспечении предсказуемости экономической политики.

Таким образом, по оценке руководителя ОП, будущий результат войны будет определяться не только успехами на фронте, но и способностью государства удержать и усилить экономику.

