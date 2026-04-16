logo

BTC/USD

74705

ETH/USD

2341.96

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Буданов сделал жесткое заявление: без чего войны не выиграть
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов сделал жесткое заявление: без чего войны не выиграть

Глава ОП предупредил: давление на бизнес может стоить Украине победы

16 апреля 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Победа в войне зависит не только лишь от силы армии, да и от выносливости экономики. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit 2026, очертив экономический фронт как не менее важный, чем боевой.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, современные войны выигрываются не только на поле боя, но и в сфере финансов и производства.

"Если экономика слабая или отсутствует — шансов на успех практически нет", — подчеркнул глава ОП.

Буданов подчеркнул, что государство должно создать ясные и стабильные правила игры для бизнеса. Ключевой задачей властей он назвал минимизацию вмешательства в предпринимательскую деятельность и формирование доверия со стороны инвесторов и компаний.

В то же время глава ОП признал, что в условиях войны государство может изменять налоговую политику для наполнения бюджета. Однако, по его словам, чрезмерное фискальное давление может оказать обратный эффект – остановить развитие бизнеса и ослабить экономическую базу страны.

Отдельно Буданов отметил необходимость жесткой защиты частной собственности. Именно это, по его мнению, является фундаментом сохранения экономической активности даже в кризисных условиях.

Он также призвал развивать модель, которая стимулирует предпринимательство, несмотря на войну. Речь идет о поддержке бизнеса, создании новых возможностей для инвестиций и обеспечении предсказуемости экономической политики.

Таким образом, по оценке руководителя ОП, будущий результат войны будет определяться не только успехами на фронте, но и способностью государства удержать и усилить экономику.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости