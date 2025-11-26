Буданов виявися правий: чому тепер до лютого війна точно продовжиться

Рубрики
Кравцев Сергей
Після оприлюднення плівок Віткоффа-Дмітрієва-Ушакова для баатьох досі загадка, хто стоїть за скандальним зливом, проте, оскільки на всіх розмовах присутній Ушаков, логічно припустити, що слухали саме його. І слухали саме російські спецслужби. Тому зі впевненістю на 99 % можна сказати, що злили – теж росіяни. Точніше, їх так звана "партія війни", яка бачить небезпеку в можливому успіху угрупування, яке представляє Дмітрієв. І піднесенні самого Дмітрієва у такому разі. Таку думку висловив військовий ЗСУ, блогер та телеведучий Богдан Буткевич.
Путін та Ушаков. Фото: з відкритих джерел
При цьому він уточнює, що все це не означає, що у рф є "партія миру". Просто умовні ліберал-чекісти, з числа яких Дмітрієв, хочуть трішечки менше відкритої війни, щоб підтягти економіку. От і вся різниця. Тож, злив перемовин Ушакова-Дмітрієва – відголосок цієї боротьби за ресурси і вплив на старіючого царя під килимом.
