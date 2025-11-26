Буданов виявися правий: чому тепер до лютого війна точно продовжиться

Після оприлюднення плівок Віткоффа-Дмітрієва-Ушакова для баатьох досі загадка, хто стоїть за скандальним зливом, проте, оскільки на всіх розмовах присутній Ушаков, логічно припустити, що слухали саме його. І слухали саме російські спецслужби. Тому зі впевненістю на 99 % можна сказати, що злили – теж росіяни. Точніше, їх так звана "партія війни", яка бачить небезпеку в можливому успіху угрупування, яке представляє Дмітрієв. І піднесенні самого Дмітрієва у такому разі. Таку думку висловив військовий ЗСУ, блогер та телеведучий Богдан Буткевич.

Путін та Ушаков. Фото: з відкритих джерел

"Ця умовна "партія війни" не хоче зупинки війни, бо під її тлом вони проводять гігантський перерозподіл активів. Забираючи заводи й пароходи у тих, хто далі від путіна. А гроші на війну потрібні. Тому наразі ріжуть "кормлєніє" у всіх хоч трохи не лояльних чи не зі своєї клієнтели. Ось звідки масові випадіння з вікон і дивні самогубства чиновників, директорів компаній та депутатів", – зазначив блогер.

При цьому він уточнює, що все це не означає, що у рф є "партія миру". Просто умовні ліберал-чекісти, з числа яких Дмітрієв, хочуть трішечки менше відкритої війни, щоб підтягти економіку. От і вся різниця. Тож, злив перемовин Ушакова-Дмітрієва – відголосок цієї боротьби за ресурси і вплив на старіючого царя під килимом.

"Чи зупинить це перемовини? Ні. Але сильно загальмує. Тож, я тут погоджуся з оцінкою керівника ГУР Буданова. Вікно можливостей для реальних домовленостей – лютий. І бо до цього моменту наступ росіян десь так й зупиниться. Й бо зима йтиме до кінця. Й бо все ближчою буде критична для України дата 1 березня – до якої слід визначити, за що ми будемо жити 2026-й і чи дасть на це кошти Європа. Ну, а тепер ще й фактор цього скандалу", – констатував Богдан Буткевич.

