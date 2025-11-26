Буданов оказался прав: почему теперь до февраля война точно продолжится

Рубрики
Кравцев Сергей
После обнародования пленок Виткоффа-Дмитриева-Ушакова для всех до сих пор загадка, стоящая за скандальным ливнем, однако, поскольку на всех разговорах присутствует Ушаков, логично предположить, что слушали именно его. И слушали именно русские спецслужбы. Поэтому с уверенностью на 99% можно сказать, что слили – тоже россияне. Точнее, их так называемая "партия войны", видящая опасность в возможном успехе группировки, представляющей Дмитриев. И в подъеме самого Дмитриева в таком случае. Такое мнение высказал военный ВСУ, блогер и телеведущий Богдан Буткевич.
Путин и Ушаков. Фото: из открытых источников
При этом он уточняет, что все это не означает, что в России есть "партия мира". Просто условные либерал-чекисты, из числа которых Дмитриев, хотят немного меньше открытой войны, чтобы подтянуть экономику. Вот и вся разница. Итак, слив переговоров Ушакова-Дмитриева – отголосок этой борьбы за ресурсы и влияние на стареющего царя под ковром.
