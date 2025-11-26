Буданов оказался прав: почему теперь до февраля война точно продолжится

После обнародования пленок Виткоффа-Дмитриева-Ушакова для всех до сих пор загадка, стоящая за скандальным ливнем, однако, поскольку на всех разговорах присутствует Ушаков, логично предположить, что слушали именно его. И слушали именно русские спецслужбы. Поэтому с уверенностью на 99% можно сказать, что слили – тоже россияне. Точнее, их так называемая "партия войны", видящая опасность в возможном успехе группировки, представляющей Дмитриев. И в подъеме самого Дмитриева в таком случае. Такое мнение высказал военный ВСУ, блогер и телеведущий Богдан Буткевич.

Путин и Ушаков. Фото: из открытых источников

"Эта условная "партия войны" не хочет остановки войны, потому что под ее фоном они производят гигантское перераспределение активов. Забирая заводы и пароходы у тех, кто дальше от путина. А деньги на войну нужны. Поэтому сейчас режут "кормление" у всех хоть чуть ли не лояльных или не со своей клиентеллы. Вот откуда массовые выпадения из окон и странные самоубийства чиновников, директоров компаний и депутатов", – отметил блоггер.

При этом он уточняет, что все это не означает, что в России есть "партия мира". Просто условные либерал-чекисты, из числа которых Дмитриев, хотят немного меньше открытой войны, чтобы подтянуть экономику. Вот и вся разница. Итак, слив переговоров Ушакова-Дмитриева – отголосок этой борьбы за ресурсы и влияние на стареющего царя под ковром.

"Остановит ли это переговоры? Нет. Но сильно затормозит. Я соглашусь с оценкой руководителя ГУР Буданова. Окно возможностей для реальных договоренностей – февраль. И потому что к этому моменту наступление россиян где-то так и остановится. И потому что зима будет идти до конца. И потому все ближе будет критическая для Украины дата 1 марта – к которой следует определить, за что мы будем жить 2026-й и даст ли на это средства Европа. Ну а теперь еще и фактор этого скандала", – констатировал Богдан Буткевич.

