Буданов у Давосі розкрив деталі руху до миру: про що вдалося домовитися
Буданов у Давосі розкрив деталі руху до миру: про що вдалося домовитися

Керівник ОП визнав прогрес у перемовинах щодо завершення війни, але застеріг від ілюзій швидкого миру

21 січня 2026, 06:53
Автор:
Кравцев Сергей

Україна є безпосереднім учасником переговорного процесу щодо завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і в цьому напрямку вже є відчутний поступ. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Укрінформ".

Буданов у Давосі розкрив деталі руху до миру: про що вдалося домовитися

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, хоча говорити про швидке завершення війни поки зарано, робота над досягненням миру триває безперервно. 

"Ми рухаємося вперед. Якщо хтось обіцяє мир уже завтра – це неправда. Але ми докладаємо величезних зусиль, щоб до цього дійти", — наголосив Буданов.

Очільник ОП зазначив, що активну участь у пошуку шляхів завершення війни беруть як українська сторона, так і Сполучені Штати. Попри складність процесу, прогрес, за його словами, є реальним. Водночас результат значною мірою залежатиме від позиції Російської Федерації. 

"Ви розумієте, з ким ми маємо справу", — зауважив він.

Буданов також підкреслив, що твердження про необхідність "дати Україні місце за столом переговорів" є некоректними, адже Київ уже безпосередньо залучений до процесу. Він подякував США, країнам Європи та Канаді за багаторічну підтримку, яка залишається критично важливою.

Говорячи про умови майбутнього миру, керівник ОП наголосив на потребі справедливого врегулювання, надійних гарантій безпеки та чіткого плану відбудови України, застерігши, що внутрішні конфлікти лише заважають досягненню цих цілей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4082463-budanov-ukraina-bezposerednij-ucasnik-mirnih-peregovoriv-e-ruh-upered.html
