logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов в Давосе раскрыл детали движения к миру: о чем удалось договориться
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов в Давосе раскрыл детали движения к миру: о чем удалось договориться

Руководитель ОП признал прогресс в переговорах по завершению войны, но предостерег от иллюзий быстрого мира

21 января 2026, 06:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина является непосредственным участником переговорного процесса по завершению полномасштабной войны, развязанной Россией, и в этом направлении уже есть ощутимое продвижение. Об этом заявил руководитель офиса президента Кирилл Буданов во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Укринформ".

Буданов в Давосе раскрыл детали движения к миру: о чем удалось договориться

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, хотя говорить о скором завершении войны пока рано, работа над достижением мира продолжается непрерывно.

"Мы двигаемся вперед. Если кто-то обещает мир уже завтра – это неправда. Но мы прилагаем огромные усилия, чтобы до этого дойти", — подчеркнул Буданов.

Глава ОП отметил, что активное участие в поиске путей завершения войны принимают как украинская сторона, так и Соединенные Штаты. Несмотря на сложность процесса, прогресс, по его словам, реальный. В то же время, результат в значительной степени будет зависеть от позиции Российской Федерации.

"Вы понимаете, с кем мы имеем дело", — заметил он.

Буданов также подчеркнул, что утверждение о необходимости "дать Украине место за столом переговоров" некорректно, ведь Киев уже непосредственно вовлечен в процесс. Он поблагодарил США, страны Европы и Канаду за многолетнюю поддержку, которая остается критически важной.

Говоря об условиях будущего мира, руководитель ОП подчеркнул необходимость справедливого урегулирования, надежных гарантий безопасности и четкого плана восстановления Украины, предупредив, что внутренние конфликты лишь мешают достижению этих целей.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является врагом нашего государства, а потому участие Украины в любых международных форматах при присутствии РФ выглядит крайне проблематично. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp, комментируя инициативу создания так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4082463-budanov-ukraina-bezposerednij-ucasnik-mirnih-peregovoriv-e-ruh-upered.html
Теги:

Новости

Все новости