Буданов став ключовою фігурою для США у переговорах нового рівня, - експерт

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На новому етапі перемовин щодо безпекових та політичних гарантій для України Вашингтон робить ставку на посилення ролі Кирила Буданова як ключового учасника переговорного процесу. Такого висновку дійшов експерт Центру зовнішньополітичних досліджень Назар Приходько.
Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
За словами експерта, Буданов має особливу довіру американських партнерів завдяки репутації ефективного переговорника, здатного працювати з великими масивами розвідданих і вибудовувати чіткі сценарії дій. Поєднання військового досвіду, стратегічного мислення та високого авторитету робить його одним з найсильніших українських представників на переговорах, наголошує Приходько.
На його думку, такий підхід має стратегічне підґрунтя. З огляду на невдачі попередніх раундів, за які відповідав керівник ОП Андрій Єрмак, саме Буданов цього разу отримав завдання "виграти переговорний баттл у росіян".
Також він припускає, що мета таких дій — усунути від переговорів Стівена Віткоффа, спеціального представника США та фактичного лобіста інтересів Кремля. Це спростило б роботу для Державного секретаря США Марко Рубіо у просуванні української позиції та водночас спровокувало б напруження всередині російського табору, вкотре суттєво вдаривши по міжнародному іміджу РФ, впевнений аналітик.
Загалом Приходько називає малоймовірним сценарій, що Володимир Путін погодиться на умови, прийнятні для України. Тому ключова мета нинішньої стратегії полягає в тому, щоб домогтися політико-дипломатичної поразки Росії на міжнародній арені, що посилить позиції України.
Нагадаємо, раніше політичний експерт Віктор Таран назвав начальника ГУР Кирила Буданова найбільш авторитетним членом переговорної групи з української сторони.