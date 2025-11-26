Буданов став ключовою фігурою для США у переговорах нового рівня, - експерт

На новому етапі перемовин щодо безпекових та політичних гарантій для України Вашингтон робить ставку на посилення ролі Кирила Буданова як ключового учасника переговорного процесу. Такого висновку дійшов експерт Центру зовнішньополітичних досліджень Назар Приходько.

За словами експерта, Буданов має особливу довіру американських партнерів завдяки репутації ефективного переговорника, здатного працювати з великими масивами розвідданих і вибудовувати чіткі сценарії дій. Поєднання військового досвіду, стратегічного мислення та високого авторитету робить його одним з найсильніших українських представників на переговорах, наголошує Приходько.

"Фактично саме на Буданова було покладено політичну та дипломатичну місію цих перемовин. Вашингтон обирає канал, якому довіряє і в питаннях безпеки, і в питаннях домовленостей", — зазначає експерт.

На його думку, такий підхід має стратегічне підґрунтя. З огляду на невдачі попередніх раундів, за які відповідав керівник ОП Андрій Єрмак, саме Буданов цього разу отримав завдання "виграти переговорний баттл у росіян".

"Росія традиційно сильна в дипломатії та маніпуляціях, тому завдання непросте. Водночас нині формується така схема: на початковому рівні переговорів відсікаються невигідні для України умови; перед раундом в Абу-Дабі Сили оборони завдають гучних ударів по території РФ, демонструючи її слабкість; потім відбувається україно-американський етап (Буданов — Дрісколл). Далі, напередодні зустрічі Буданова з представником ГРУ РФ, з’являється злив запису розмови Віткоффа й Ушакова — ще один іміджевий удар по Росії", — пояснює логіку своїх думок Приходько.

Також він припускає, що мета таких дій — усунути від переговорів Стівена Віткоффа, спеціального представника США та фактичного лобіста інтересів Кремля. Це спростило б роботу для Державного секретаря США Марко Рубіо у просуванні української позиції та водночас спровокувало б напруження всередині російського табору, вкотре суттєво вдаривши по міжнародному іміджу РФ, впевнений аналітик.

Загалом Приходько називає малоймовірним сценарій, що Володимир Путін погодиться на умови, прийнятні для України. Тому ключова мета нинішньої стратегії полягає в тому, щоб домогтися політико-дипломатичної поразки Росії на міжнародній арені, що посилить позиції України.

"Росія має публічно програти цей політико-дипломатичний баттл. Це дає Україні зміцнення позицій перед західними партнерами, зокрема США. Трамп як домінантний гравець поважає силу. Далі Україна може претендувати на заморожені російські активи, з агресора не знімаються санкції, а, можливо, й посилюються. Це також відкриває шлях до отримання озброєння та фінансування", — підсумовує Приходько.

