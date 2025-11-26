Буданов стал ключевой фигурой для США в переговорах нового уровня, - эксперт

На новом этапе переговоров по безопасности и политическим гарантиям для Украины Вашингтон делает ставку на усиление роли Кирилла Буданова как ключевого участника переговорного процесса. К такому выводу пришел эксперт Центра внешнеполитических исследований Назар Приходько.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

По словам эксперта, у Буданова есть особое доверие американских партнеров благодаря репутации эффективного переговорщика, способного работать с большими массивами разведданных и выстраивать четкие сценарии действий. Сочетание военного опыта, стратегического мышления и высокого авторитета делает его одним из сильнейших украинских представителей на переговорах, отмечает Приходько.

"Фактически именно на Буданова была возложена политическая и дипломатическая миссия этих переговоров. Вашингтон выбирает канал, которому доверяет и в вопросах безопасности, и в вопросах договоренностей", — отмечает эксперт.

По его мнению, такой подход имеет стратегическую основу. Учитывая неудачи предыдущих раундов, за которые отвечал руководитель ОП Андрей Ермак, именно Буданов в этот раз получил задачу "выиграть переговорный баттл у россиян".

"Россия традиционно сильна в дипломатии и манипуляциях, поэтому задача непростая. В то же время сейчас формируется такая схема: на начальном уровне переговоров отсекаются невыгодные для Украины условия; перед раундом в Абу-Даби Силы обороны наносят громкие удары по территории РФ, демонстрируя ее слабость; затем происходит украино-американский этап (Буданов – Дрисколл). Далее, накануне встречи Буданова с представителем ГРУ РФ, появляется слив записи разговора Виткоффа и Ушакова – еще один имиджевый удар по России", – объясняет логику своих мнений Приходько.

Также он предполагает, что цель таких действий – отстранить от переговоров Стивена Виткоффа, специального представителя США и фактического лоббиста интересов Кремля. Это упростило бы работу для Государственного секретаря США Марко Рубио в продвижении украинской позиции и в то же время спровоцировало бы напряжение внутри российского лагеря, в очередной раз существенно ударив по международному имиджу РФ, уверен аналитик.

В общем, Приходько называет маловероятным сценарий, что Владимир Путин согласится на условия, приемлемые для Украины. Поэтому ключевая цель нынешней стратегии состоит в том, чтобы добиться политико-дипломатического поражения России на международной арене, что усилит позиции Украины.

"Россия должна публично проиграть этот политико-дипломатический баттл. Это дает Украине укрепление позиций перед западными партнерами, в том числе США. Трамп как доминантный игрок уважает силу. Далее Украина может претендовать на замороженные российские активы, с агрессора не снимаются санкции, а возможно и усиливаются. Это также открывает путь к получению вооружения и финансированию", — заключает Приходько.

Напомним, ранее политический эксперт Виктор Таран назвал начальника ГУР Кирилла Буданова наиболее авторитетным членом переговорной группы по украинской стороне.