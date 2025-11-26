Буданов стал ключевой фигурой для США в переговорах нового уровня, - эксперт

Рубрики
На новом этапе переговоров по безопасности и политическим гарантиям для Украины Вашингтон делает ставку на усиление роли Кирилла Буданова как ключевого участника переговорного процесса. К такому выводу пришел эксперт Центра внешнеполитических исследований Назар Приходько.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
По словам эксперта, у Буданова есть особое доверие американских партнеров благодаря репутации эффективного переговорщика, способного работать с большими массивами разведданных и выстраивать четкие сценарии действий. Сочетание военного опыта, стратегического мышления и высокого авторитета делает его одним из сильнейших украинских представителей на переговорах, отмечает Приходько.
По его мнению, такой подход имеет стратегическую основу. Учитывая неудачи предыдущих раундов, за которые отвечал руководитель ОП Андрей Ермак, именно Буданов в этот раз получил задачу "выиграть переговорный баттл у россиян".
Также он предполагает, что цель таких действий – отстранить от переговоров Стивена Виткоффа, специального представителя США и фактического лоббиста интересов Кремля. Это упростило бы работу для Государственного секретаря США Марко Рубио в продвижении украинской позиции и в то же время спровоцировало бы напряжение внутри российского лагеря, в очередной раз существенно ударив по международному имиджу РФ, уверен аналитик.
В общем, Приходько называет маловероятным сценарий, что Владимир Путин согласится на условия, приемлемые для Украины. Поэтому ключевая цель нынешней стратегии состоит в том, чтобы добиться политико-дипломатического поражения России на международной арене, что усилит позиции Украины.
Напомним, ранее политический эксперт Виктор Таран назвал начальника ГУР Кирилла Буданова наиболее авторитетным членом переговорной группы по украинской стороне.