Буданов розкриває слабке місце РФ: який удар виявився сильнішим за санкції

Втрати Росії від українських атак на об'єкти нафтопереробки значно перевищують вплив західних санкцій. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час форуму "Вистоїмо".

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, коректніше говорити не про сукупну нафтопереробну галузь, а саме про сегмент виробництва бензину, де Україна завдала найбільш відчутних ударів.

"Ми справді заподіяли понад 20% втрат РФ саме у категорії бензинової переробки. Це вкрай болісно для фінансової стійкості країни, адже фактично йдеться про п'яту частину всього потенціалу", — зазначив Кирило Буданов.

Головний розвідники країни наголосив, що такі удари сильно впливають на соціальну сферу, економіку та бюджетне планування у Росії. Однак це практично не впливає на темпи ведення війни. Буданов пояснив, що російська військова техніка переважно працює на дизельному паливі, а залежність армії від бензину мінімальна.

Крім того, він зазначив, що російська державна система готова жертвувати рівнем життя населення задля підтримки армії.

"Росія – країна, де люди ходитимуть пішки та доїдають хліб, але все необхідне для армії вони забезпечать. Це потрібно визнати чесно", – додав глава ГУР.

Водночас Кирило Буданов вважає за важливе утримувати завданий рівень збитків і навіть нарощувати його. За його оцінкою, збільшення показника з нинішніх 20% до 30% є цілком реальним завданням.

