Буданов раскрывает слабое место РФ: какой удар оказался сильнее санкций

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Потери России от украинских атак на объекты нефтепереработки значительно превышают влияние западных санкций. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время форума "выСтоим".
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По его словам, корректнее говорить не о совокупной нефтеперерабатывающей отрасли, а именно о сегменте производства бензина, где Украина нанесла наиболее ощутимые удары.
Главный разведчики страны подчеркнул, что такие удары сильно влияют на социальную сферу, экономику и бюджетное планирование в России. Однако это практически не отражается на темпах ведения войны. Буданов объяснил, что российская военная техника в основном работает на дизельном топливе, а зависимость армии от бензина минимальна.
Кроме того, он отметил, что российская государственная система готова жертвовать уровнем жизни населения ради поддержания армии.
В то же время Кирилл Буданов считает важным удерживать нанесённый уровень ущерба и даже наращивать его. По его оценке, увеличение показателя с нынешних 20% до 30% является вполне реальной задачей.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военно значимым объектам в Рязанской области РФ и на временной оккупированной Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.