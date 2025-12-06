logo

Буданов раскрывает слабое место РФ: какой удар оказался сильнее санкций

Глава ГУР заявил, что удары по нефтепереработке наносят России ущерб, сравнимый с потерей пятой части её потенциала

6 декабря 2025, 18:05
Потери России от украинских атак на объекты нефтепереработки значительно превышают влияние западных санкций. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время форума "выСтоим".

Буданов раскрывает слабое место РФ: какой удар оказался сильнее санкций

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, корректнее говорить не о совокупной нефтеперерабатывающей отрасли, а именно о сегменте производства бензина, где Украина нанесла наиболее ощутимые удары. 

"Мы действительно причинили более 20% потерь РФ именно в категории бензиновой переработки. Это крайне болезненно для финансовой устойчивости страны, ведь фактически речь идёт о пятой части всего потенциала", — отметил Кирилл Буданов.

Главный разведчики страны подчеркнул, что такие удары сильно влияют на социальную сферу, экономику и бюджетное планирование в России. Однако это практически не отражается на темпах ведения войны. Буданов объяснил, что российская военная техника в основном работает на дизельном топливе, а зависимость армии от бензина минимальна. 

Кроме того, он отметил, что российская государственная система готова жертвовать уровнем жизни населения ради поддержания армии.

"Россия — страна, где люди будут ходить пешком и доедать хлеб, но всё необходимое для армии они обеспечат. Это нужно признать честно", — добавил глава ГУР.

В то же время Кирилл Буданов считает важным удерживать нанесённый уровень ущерба и даже наращивать его. По его оценке, увеличение показателя с нынешних 20% до 30% является вполне реальной задачей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военно значимым объектам в Рязанской области РФ и на временной оккупированной Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.




