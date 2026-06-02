Буданов розгромив європейців через закінчення війни в Україні: озвучено гучну заяву

Європейські країни наразі малоймовірно стануть посередниками у переговорах щодо завершення війни в Україні, але на певному етапі вони можуть долучитися до процесу як повноцінні учасники. Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму "Архітектура безпеки".

Фото: з відкритих джерел

За словами Буданова, основною проблемою є відсутність єдиної позиції у Європи щодо переговорного процесу. Кожна країна має власні погляди на ситуацію, тому поки неможливо визначити, хто представлятиме ЄС у перемовинах. Водночас керівник ОПУ висловив сподівання, що найближчим часом країни об’єднають свої позиції, що дозволить перейти до спільних дій для мирного врегулювання конфлікту.

"Не думаю, що Європа виступить посередником, але на певному етапі вона має стати учасником перемовин. Найголовніше питання — яка буде позиція ЄС і хто представлятиме його інтереси", — наголосив Буданов.

Він додав, що найближчим часом очікується візит офіційної делегації зі США до Києва та Москви. Це може активізувати непублічні переговори, які зараз тривають, і створити нові можливості для прогресу у врегулюванні конфлікту.

Керівник Офісу президента підкреслив, що підґрунтя для завершення війни вже існує. Водночас він не виключив, що Росія може відмовитися від участі у конструктивних перемовинах, що ставить під сумнів строки припинення бойових дій. Однак залучення Європи на рівні учасника може стати важливим фактором для досягнення стабільності та подальшої реалізації мирного плану.

Буданов також наголосив, що активне включення європейських держав у переговорний процес допоможе забезпечити прозорість і контроль за виконанням домовленостей, а також посилить міжнародну підтримку України у відновленні миру та безпеки на континенті.ф

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія не планує зменшувати інтенсивність ракетних і дронових атак по території України, а навпаки — може наростити їх у найближчій перспективі. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів військовий експерт та представник Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.