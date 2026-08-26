Буданов попередив про небезпеку у війні: з чим у 2026 році в України будуть справи гірші, ніж у 2025-му

Україна у 2026 році отримає менше ракет-перехоплювачів для систем Patriot, аніж роком раніше. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю італійському виданню La Stampa, наголосивши, що нинішніх обсягів поставок недостатньо для відбиття російських атак.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, протиповітряна оборона залишається одним із ключових пріоритетів для України. Кожна збита балістична ракета, зазначив Буданов, означає врятовані життя, будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Постачання тривають, вони регулярні, але їх недостатньо, щоб протистояти темпам російських атак", — наголосив він.

Буданов пояснив, що Patriot залишається критично важливим елементом української ППО, оскільки ця система здатна ефективно перехоплювати балістичні цілі. Водночас він визнав: навіть суттєве збільшення кількості ракет само собою не зможе переламати хід війни.

Однак посилення ППО здатне підвищити ціну війни для Кремля. За його словами, кожна російська ракета, яка досягає мети, Москва сприймає як успіх, тоді як її знищення змушує Росію враховувати не лише військові, а й економічні втрати.

Глава Офісу президента також назвав ще три критично важливі напрями: спільне виробництво озброєнь, передбачуване фінансування армії та безпеку судноплавства у Чорному морі.

Особливу увагу він привернув до систематичних атак Росії на українські порти. З липня, за словами Буданова, Москва завдає ударів по Одесі, Чорноморську, Південному та дунайським портам, намагаючись скоротити експортні доходи України.

Саме тому Київ розраховує на допомогу Італії не лише щодо боєприпасів для SAMP/T. Україна також пропонує спільне виробництво безпілотників та співробітництво у сфері захисту морських маршрутів, авіаційно-морської оборони та страхування судноплавства.

Посилання Києва просте: війна в Чорному морі вже давно перестала бути виключно українською проблемою. Тут вирішується не лише безпека України, а й стабільність європейської торгівлі та світового продовольчого ринку.

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