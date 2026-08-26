Буданов предупредил об опасности в войне: с чем в 2026 году у Украины будут дела хуже, чем в 2025-м

Украина в 2026 году получит меньше ракет-перехватчиков для систем Patriot, чем годом ранее. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью итальянскому изданию La Stampa, подчеркнув, что нынешних объемов поставок недостаточно для отражения российских атак.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По его словам, противовоздушная оборона остается одним из ключевых приоритетов для Украины. Каждая сбитая баллистическая ракета, отметил Буданов, означает спасенные жизни, дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Поставки продолжаются, они регулярны, но их недостаточно, чтобы противостоять темпам российских атак", — подчеркнул он.

Буданов объяснил, что Patriot остается критически важным элементом украинской ПВО, поскольку эта система способна эффективно перехватывать баллистические цели. В то же время он признал: даже существенное увеличение количества ракет само по себе не сможет переломить ход войны.

Однако усиление ПВО способно повысить цену войны для Кремля. По его словам, каждая российская ракета, достигающая цели, Москва воспринимает как успех, тогда как ее уничтожение заставляет Россию учитывать не только военные, но и экономические потери.

Глава Офиса президента также назвал еще три критически важных направления: совместное производство вооружений, предсказуемое финансирование армии и безопасность судоходства в Черном море.

Особое внимание он обратил на систематические атаки России на украинские порты. С июля, по словам Буданова, Москва наносит удары по Одессе, Черноморску, Южному и дунайским портам, пытаясь сократить экспортные доходы Украины.

Именно поэтому Киев рассчитывает на помощь Италии не только в вопросе боеприпасов для SAMP/T. Украина также предлагает совместное производство беспилотников и сотрудничество в сфере защиты морских маршрутов, авиационно-морской обороны и страхования судоходства.

Посыл Киева прост: война в Черном море уже давно перестала быть исключительно украинской проблемой. Здесь решается не только безопасность Украины, но и стабильность европейской торговли и мирового продовольственного рынка.

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