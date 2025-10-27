logo_ukra

Буданов показав приклад міжнародної стратегічної комунікації, – Кочетков

Буданов свідомо обрав мову символів, зрозумілу італійцям, наголошує експерт

27 жовтня 2025, 15:51
Інтерв’ю начальника ГУР Кирила Буданова італійському виданню Il Foglio – це не лише дипломатичний жест, а приклад ефективної державної комунікації, спрямованої на посилення міжнародної підтримки України. Про це пише політолог Олександр Кочетков на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, ця розмова має стратегічне значення на тлі європейських дискусій щодо участі Італії в ініціативі PURL – координаційному механізмі постачання зброї Україні. Кочетков акцентує увагу на тому, що Буданов свідомо обрав мову символів, зрозумілу для італійського суспільства: "Буданов не просто розповів про російську агресію проти України. Він зробив це у формі, зрозумілій і близькій італійському суспільству. Цитата з Джузеппе Гарібальді "Тут ми творимо Італію або помираємо за неї" стала центральним символом цього послання. Від українського військового це звучить як пряма паралель між італійською боротьбою за незалежність і нинішньою війною України за виживання".

Таке порівняння – між національною боротьбою Італії та нинішнім спротивом України – виглядає переконливо й емоційно насичено. "Це не тільки вдала риторика, це точно вибудувана комунікація, яка апелює до історичної пам’яті Італії, до її власної ідентичності. Процитувати Гарібальді – це якби італієць процитував українцям Петлюру чи Чорновола, так що окремий респект", – пише Кочетков.

Політолог підкреслює, що звернення Буданова не містить ані тиску, ані прохань – воно сформульоване як моральне послання, зрозуміле італійській аудиторії завдяки історичним аналогіям. Саме тому інтерв’ю Буданова – це не просто інформаційна подія, а приклад стратегічної дипломатії, що діє через символи та змістові акценти, які підсилюють міжнародну суб’єктність України.

"Маємо альтернативний підхід: замість простих заяв чи технічних звернень – емоційна  комунікація через спільні історичні архетипи. Саме тому інтерв’ю Буданова в Італії – не просто медійний факт, а зразок стратегічної дипломатії через символи та акценти, які працюють на посилення міжнародної позиції України", – зазначає Кочетков.

Політолог також зауважує, що в умовах загостреної боротьби за вплив у Європі між російськими наративами та українськими інтересами подібні ініціативи відіграють особливу роль. На його думку, розмова Буданова з італійським ЗМІ – це той випадок, коли стратегічна комунікація приносить конкретний політичний ефект.



