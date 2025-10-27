Интервью начальника ГУР Кирилла Буданова итальянскому изданию Il Foglio – это не только дипломатический жест, но и пример эффективной государственной коммуникации, направленной на усиление международной поддержки Украины. Об этом пишет политолог Александр Кочетков на своей странице в Facebook.

Буданов показал пример международной стратегической коммуникации, – Кочетков

По его мнению, этот разговор имеет стратегическое значение на фоне европейских дискуссий по поводу участия Италии в инициативе PURL – координационном механизме поставки оружия Украине. Кочетков акцентирует внимание на том, что Буданов сознательно избрал язык символов, понятный итальянскому обществу: "Буданов не просто рассказал о российской агрессии против Украины. Он сделал это в форме, понятной и близкой итальянскому обществу. Цитата из Джузеппе Гарибальди "Здесь мы творим Италию или умираем за нее" стала центральным символом этого послания. От украинского военного это звучит как прямая параллель между итальянской борьбой за независимость и нынешней войной за выживание".

Такое сравнение – между национальной борьбой Италии и нынешним сопротивлением Украины – выглядит убедительно и эмоционально насыщенно. "Это не только удачная риторика, это точно выстроенная коммуникация, которая апеллирует к исторической памяти Италии, к ее собственной идентичности. Процитировать Гарибальди – это если бы итальянец процитировал украинцам Петлюру или Чорновила, так что отдельный респект", – пишет Кочетков.

Политолог подчеркивает, что обращение Буданова не содержит ни давления, ни прошений – оно сформулировано как моральное послание, понятное итальянской аудитории благодаря историческим аналогиям. Именно поэтому интервью Буданова – это не просто информационное событие, а пример стратегической дипломатии, действующей через символы и содержательные акценты, усиливающие международную субъектность Украины.

"Есть альтернативный подход: вместо простых заявлений или технических обращений – эмоциональная коммуникация через общие исторические архетипы. Именно поэтому интервью Буданова в Италии – не просто медийный факт, а образец стратегической дипломатии из-за символов и акцентов, которые работают на усиление международной позиции Украины", – отмечает Кочетков.

Политолог также отмечает, что в условиях обостренной борьбы за влияние в Европе между российскими нарративами и украинскими интересами подобные инициативы играют особую роль. По его мнению, разговор Буданова с итальянскими СМИ – это тот случай, когда стратегическая коммуникация приносит конкретный политический эффект.