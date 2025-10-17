Буданов дав прогноз по відносинах України зі США: "Вашингтонський обком з нами"

Під час виступу на 11-му Міжнародному економічному форумі 16 жовтня начальник ГУР Кирило Буданов дав свій прогноз щодо підтримки України з боку США. На запитання про майбутнє взаємовідносин України зі Сполученими Штатами він відповів: "Вашингтонський обком з нами". Крім того, Буданов заявив, що найближчим часом у Вашингтоні можуть бути ухвалені важливі рішення щодо допомоги Україні.

Фото: з відкритих джерел

Також Буданов наголосив на тому, що у воєнній та економічній сферах Україна повинна спиратися передусім на власні сили. "Немає того чарівника, який прийде і все нам принесе. Так не буває. Все в наших руках", – заявив начальник ГУР.



