Буданов дав прогноз по відносинах України зі США: "Вашингтонський обком з нами"

Україна має передусім розраховувати на власні ресурси у справі ведення війни та економічного зростання, — наголосив Буданов.

17 жовтня 2025, 15:36
Під час виступу на 11-му Міжнародному економічному форумі 16 жовтня начальник ГУР Кирило Буданов дав свій прогноз щодо підтримки України з боку США. На запитання про майбутнє взаємовідносин України зі Сполученими Штатами він відповів: "Вашингтонський обком з нами". Крім того, Буданов заявив, що найближчим часом у Вашингтоні можуть бути ухвалені важливі рішення щодо допомоги Україні.

Буданов дав прогноз по відносинах України зі США: "Вашингтонський обком з нами"

Фото: з відкритих джерел

Також Буданов наголосив на тому, що у воєнній та економічній сферах Україна повинна спиратися передусім на власні сили. "Немає того чарівника, який прийде і все нам принесе. Так не буває. Все в наших руках", – заявив начальник ГУР.




