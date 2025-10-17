logo

Буданов дал прогноз по отношениям Украины с США: "Вашингтонский обком с нами"
Буданов дал прогноз по отношениям Украины с США: "Вашингтонский обком с нами"

Украина должна прежде всего рассчитывать на собственные ресурсы по ведению войны и экономическому росту, — подчеркнул Буданов.

17 октября 2025, 15:36
Клименко Елена

Выступая на 11-м Международном экономическом форуме 16 октября начальник ГУР Кирилл Буданов дал свой прогноз о поддержке Украины со стороны США. На вопрос о будущем взаимоотношений Украины с США он ответил: "Вашингтонский обком с нами". Кроме того, Буданов заявил, что в ближайшее время в Вашингтоне могут быть приняты важные решения о помощи Украине.

Буданов дал прогноз по отношениям Украины с США: "Вашингтонский обком с нами"

Фото: из открытых источников

Также Буданов отметил, что в военной и экономической сферах Украина должна опираться прежде всего на собственные силы. "Нет волшебника, который придет и все нам принесет. Да не бывает. Все в наших руках", – заявил начальник ГУР.




