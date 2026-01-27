Божевілля від жаху: російська акторка жорстко звернулася до світу через терор Путіна в Україні

Російська акторка Тетяна Лазарєва, яка відкрито критикує кремлівський режим з початку великої війни, емоційно звернулася до світової спільноти через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. За її словами, вона постійно думає про українців, які замерзають у власних будинках, тоді як більшість європейців живе у відносному комфорті.

У своєму пості в Instagram Лазарєва закликала людей підтримати Україну у цей важкий період і розповіла, що сама намагається зробити все можливе, щоб українські діти змогли пережити зиму у теплі та безпеці. Акторка зізналася, що її хвилює жахлива ситуація в країні: думки про людей, які страждають від холоду та страху, не залишають її ні вдень, ні вночі. Вона підкреслила, що не розуміє, як можна зупинити війну, яка породжує страждання, і постійно шукає способи допомогти тим, хто потерпає.

Щоб надати конкретну допомогу, Лазарєва організувала благодійний аукціон, завдяки якому вдалося зібрати кошти для 28 українських дітей. Це дало їм змогу провести зиму в безпеці та теплі, отримавши необхідну підтримку. В актрисі визріло переконання, що кожен може зробити свій внесок: фінансово, матеріально чи через інші способи допомоги тим, хто опинився у скруті.

Тетяна Лазарєва вже на власні очі бачила наслідки війни, адже перебувала в Києві на початку агресії. Вона відмовилася повертатися до Росії, а також закликала співвітчизників за кордоном долучатися до антивоєнних протестів, зокрема до руху Russians Against War, проводячи акції у символічні дати, такі як День Росії. Крім того, акторка висловила вимогу передати Володимира Путіна під міжнародний трибунал.

