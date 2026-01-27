logo_ukra

Божевілля від жаху: російська акторка жорстко звернулася до світу через терор Путіна в Україні
НОВИНИ

Божевілля від жаху: російська акторка жорстко звернулася до світу через терор Путіна в Україні

Артистка зізналася, що постійно думає про українців, які замерзають у власних будинках, поки інші мешканці Європи живуть у зручностях

27 січня 2026, 10:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російська акторка Тетяна Лазарєва, яка відкрито критикує кремлівський режим з початку великої війни, емоційно звернулася до світової спільноти через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. За її словами, вона постійно думає про українців, які замерзають у власних будинках, тоді як більшість європейців живе у відносному комфорті.

Божевілля від жаху: російська акторка жорстко звернулася до світу через терор Путіна в Україні

Фото: з відкритих джерел

У своєму пості в Instagram Лазарєва закликала людей підтримати Україну у цей важкий період і розповіла, що сама намагається зробити все можливе, щоб українські діти змогли пережити зиму у теплі та безпеці. Акторка зізналася, що її хвилює жахлива ситуація в країні: думки про людей, які страждають від холоду та страху, не залишають її ні вдень, ні вночі. Вона підкреслила, що не розуміє, як можна зупинити війну, яка породжує страждання, і постійно шукає способи допомогти тим, хто потерпає.

Щоб надати конкретну допомогу, Лазарєва організувала благодійний аукціон, завдяки якому вдалося зібрати кошти для 28 українських дітей. Це дало їм змогу провести зиму в безпеці та теплі, отримавши необхідну підтримку. В актрисі визріло переконання, що кожен може зробити свій внесок: фінансово, матеріально чи через інші способи допомоги тим, хто опинився у скруті.

Тетяна Лазарєва вже на власні очі бачила наслідки війни, адже перебувала в Києві на початку агресії. Вона відмовилася повертатися до Росії, а також закликала співвітчизників за кордоном долучатися до антивоєнних протестів, зокрема до руху Russians Against War, проводячи акції у символічні дати, такі як День Росії. Крім того, акторка висловила вимогу передати Володимира Путіна під міжнародний трибунал. 

Як вже писали "Коментарі", музикант і чинний військовослужбовець Роман Недзельський уперше публічно розкрив подробиці про стан здоров’я Олега Винника, його перебування за кордоном та реальні спроби приєднатися до українського війська. За словами Недзельського, історія значно складніша, ніж здається з публічного простору.



