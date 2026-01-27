Безумие от ужаса: российская актриса жестко обратилась к миру из-за террора Путина в Украине

Российская актриса Татьяна Лазарева, открыто критикующая кремлевский режим с начала великой войны, эмоционально обратилась к мировому сообществу из-за последствий атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. По ее словам, она постоянно думает об замерзающих украинцах в собственных домах, тогда как большинство европейцев живет в относительном комфорте.

Фото: из открытых источников

В своем посту в Instagram Лазарева призвала людей поддержать Украину в этот трудный период и рассказала, что сама пытается сделать все возможное, чтобы украинские дети смогли пережить зиму в тепле и безопасности. Актриса призналась, что ее волнует ужасная ситуация в стране: мнения о людях, страдающих холодом и страхом, не покидают ее ни днем, ни ночью. Она подчеркнула, что не понимает, как можно остановить войну, порождающую страдания, и постоянно ищет способы помочь тем, кто страдает.

Чтобы предоставить конкретную помощь, Лазарева организовала благотворительный аукцион, благодаря которому удалось собрать деньги для 28 украинских детей. Это позволило им провести зиму в безопасности и тепле, получив необходимую поддержку. В актрисе созрело убеждение, что каждый может внести свой вклад: финансово, материально или через другие способы помощи тем, кто оказался в беде.

Татьяна Лазарева уже своими глазами видела последствия войны, ведь находилась в Киеве в начале агрессии. Она отказалась возвращаться в Россию, а также призвала соотечественников за границей присоединяться к антивоенным протестам, в частности, к движению Russians Against War, проводя акции в символические даты, такие как День России. Кроме того, актриса потребовала передать Владимира Путина под международный трибунал.

