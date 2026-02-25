Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що за умови рішучих дій міжнародної спільноти повномасштабна війна в Україні може завершитися найближчим часом. Про це він заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону, коментуючи четверті роковини початку великого вторгнення.

Борис Джонсон: Війна може закінчитися вже цього року, якщо Захід перестане бути «благодушним»

Джонсон висловив жаль через тривалість бойових дій та закликав західних лідерів до активнішої підтримки Києва.

"Це занадто довго. Це трагедія, що зараз ми вже відзначаємо четверту річницю… Я хотів би сказати вам, що все закінчиться цього року. Війна дійсно може закінчитися цього року, якби Захід перестав бути таким благодушним, дав Україні дійсно те, що їй потрібно, і вчинив тиск на Путіна", — наголосив політик.

Британський експрем'єр критично оцінив нинішній рівень санкційного та політичного впливу на Кремль, підкресливши, що світ має потенціал для значно жорсткіших кроків.

"Ми чинимо на Путіна далеко не достатній тиск", — резюмував Борис Джонсон.

На його думку, поєднання військової допомоги, яка б відповідала реальним потребам ЗСУ, та справжнього дипломатичного й економічного тиску на російського диктатора є єдиним сценарієм швидкого миру.

