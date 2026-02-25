Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что при решительных действиях международного сообщества полномасштабная война в Украине может завершиться в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, комментируя четвертую годовщину начала большого вторжения.

Борис Джонсон: Война может закончиться уже в этом году, если Запад перестанет быть «благодушным»

Джонсон выразил сожаление по поводу продолжительности боевых действий и призвал западных лидеров к более активной поддержке Киева.

"Это слишком долго. Это трагедия, что сейчас мы уже отмечаем четвертую годовщину… Я бы хотел сказать вам, что все закончится в этом году. Война действительно может закончиться в этом году, если бы Запад перестал быть таким благодушным, дал Украине действительно то, что ей нужно, и оказал давление на Путина", — подчеркнул политик.

Британский экс-премьер критически оценил нынешний уровень санкционного и политического влияния на Кремль, подчеркнув, что мир имеет потенциал для более жестких шагов.

"Мы оказываем на Путина далеко не достаточное давление", — резюмировал Борис Джонсон.

По его мнению, сочетание военной помощи, отвечающей реальным потребностям ВСУ, и настоящего дипломатического и экономического давления на российского диктатора является единственным сценарием быстрого мира.

