Борис Джонсон: Война может закончиться уже в этом году, если Запад перестанет быть «благодушным»
Борис Джонсон: Война может закончиться уже в этом году, если Запад перестанет быть «благодушным»

Четыре года трагедии: экс-премьер Британии призвал Запад дать Украине все необходимое для победы

25 февраля 2026, 22:57
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что при решительных действиях международного сообщества полномасштабная война в Украине может завершиться в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, комментируя четвертую годовщину начала большого вторжения.

Борис Джонсон: Война может закончиться уже в этом году, если Запад перестанет быть «благодушным»

Джонсон выразил сожаление по поводу продолжительности боевых действий и призвал западных лидеров к более активной поддержке Киева.

"Это слишком долго. Это трагедия, что сейчас мы уже отмечаем четвертую годовщину… Я бы хотел сказать вам, что все закончится в этом году. Война действительно может закончиться в этом году, если бы Запад перестал быть таким благодушным, дал Украине действительно то, что ей нужно, и оказал давление на Путина", — подчеркнул политик.

Британский экс-премьер критически оценил нынешний уровень санкционного и политического влияния на Кремль, подчеркнув, что мир имеет потенциал для более жестких шагов.

"Мы оказываем на Путина далеко не достаточное давление", — резюмировал Борис Джонсон.

По его мнению, сочетание военной помощи, отвечающей реальным потребностям ВСУ, и настоящего дипломатического и экономического давления на российского диктатора является единственным сценарием быстрого мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии прокомментировал информацию о намерениях США завершить войну до 4 июля. Глава государства отметил, что Украина солидарна с желанием скорейшего достижения мира.                                                                                            



