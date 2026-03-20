Ескалація бойових дій на Близькому Сході створює неочікувані фінансові можливості для Кремля. За прогнозами видання Der Spiegel, якщо цей конфлікт триватиме щонайменше до вересня, російський бюджет може отримати колосальні додаткові надходження. Аналітики підрахували, що за таких умов "війна на Близькому Сході принесе Путіну до 250 мільярдів доларів".

Такі цифри виглядають особливо вражаючими на фоні підтримки, яку отримує Київ для відсічі російській агресії. Журналісти наводять наочне порівняння: "Україна під час війни отримала від своїх партнерів в середньому близько 100 мільярдів доларів" у формі оборонної та фінансової допомоги.

Таким чином, потенційний прибуток агресора від дестабілізації світового енергетичного ринку та зростання цін на нафту може в два з половиною рази перевищити весь обсяг міжнародної підтримки України. Це створює додаткові ризики для затягування війни в Європі, оскільки ресурсна база РФ отримує суттєве підживлення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військове керівництво Ірану виступило з відкритою погрозою, яка може кардинально змінити рівень безпеки в популярних туристичних локаціях планети. Речник Генерального штабу Збройних сил Ірану, генерал Аболфазл Шекарчі, заявив про намір режиму перенести протистояння на цивільні об'єкти поза межами Близького Сходу.

За словами високопосадовця, під ударом можуть опинитися місця масового скупчення людей. "Парки, зони відпочинку та туристичні об'єкти будуть небезпечними для ворогів Ірану", — цитують Шекарчі державні ЗМІ країни. Такі заяви викликають серйозне занепокоєння щодо можливої підготовки терористичних актів у різних куточках світу.