Война с Россией Бонус для Путина: как война в другом регионе помогает финансировать русскую армию
Бонус для Путина: как война в другом регионе помогает финансировать русскую армию

Ближневосточный кризис как источник миллиардов для РФ: аналитики сравнили доходы Путина с помощью Украины

20 марта 2026, 19:26
Недилько Ксения

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке создает неожиданные возможности для Кремля. По прогнозам издания Der Spiegel , если этот конфликт продлится по меньшей мере до сентября, российский бюджет может получить колоссальные дополнительные поступления. Аналитики подсчитали, что в таких условиях "война на Ближнем Востоке принесет Путину до 250 миллиардов долларов".

Такие цифры выглядят особенно впечатляющими на фоне поддержки, получаемой Киевом для отпора российской агрессии. Журналисты приводят наглядное сравнение: Украина во время войны получила от своих партнеров в среднем около 100 миллиардов долларов в форме оборонной и финансовой помощи.

Таким образом, потенциальный доход агрессора от дестабилизации мирового энергетического рынка и рост цен на нефть может в два с половиной раза превысить весь объем международной поддержки Украины. Это создает дополнительные риски для затягивания войны в Европе, поскольку ресурсная база РФ получает существенную подпитку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военное руководство Ирана выступило с открытой угрозой, которая может кардинально изменить уровень безопасности в популярных туристических локациях планеты. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал Аболфазл Шекарчи, заявил о намерении режима перенести противостояние на гражданские объекты вне Ближнего Востока.

По словам высокопоставленного чиновника, под ударом могут оказаться места массового скопления людей. "Парки, зоны отдыха и туристические объекты будут опасны для врагов Ирана", — цитируют Шекарчи государственные СМИ страны. Такие заявления вызывают серьезную обеспокоенность возможной подготовкой террористических актов в разных уголках мира.



